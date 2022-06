सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह की चीजें तेजी से वायरल हो जाती है। कुछ वीडियो हमें हंसाती तो कुछ हमें परेशान कर देती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर आजकल नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तूफान का नजारा दिखाई देता है उसके साथ एक व्यस्त सड़क दिख रही है। लेकिन तभी वीडियो में कुछ सेकंड के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देख सभी हैरान हो जाते है।

यह भी पढ़ें: Twitter Update: जल्द आ रहा ट्विटर का नया फीचर Twitter Circle, जानें कैसे कर सकेंगे Use

बता दें वीडियो के अंदर अचानक एक रिक्शा (Rickshaw) बिना किसी आदमी के अचानक बीच सड़क पर लुढ़कते हुए देखा जा सकता है। हालांकि वीडियो देखने के बाद लोगों का मानना है कि ये Tesla कि कंपनी ने भारतीय बाजारों में अपनी वॉयस कमांड (Voice Command) वाला एक रिक्शा निकाला है। जो बीच सड़क पर अचानक अपने आप ही चलने लग जाता है। तो आइए जानते है ऐसा क्या है खास इस वायरल वीडियो के अंदर जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते है।

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक रिक्शा अचानक से बीच सड़क पर आ जाता है और जिसे देखकर लोग काफी जयाद हैरान हो जाते है। बता दें वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तूफान के दौरान एक व्यस्त सड़क दिख रही है। तभी वीडियो में अचानक एक रिक्शा बीच सड़क पर लुढ़कते हुए चला जाता है। इस रिक्शा को कोई भी नहीं चला रहा होता है, फिर भी यह बीच सड़क पर जाके रुक जाता है।

Siliguri's First Tesla Rickshaw with Auto voice command

When Did @elonmusk launch it ? 🤔 pic.twitter.com/7mbPvX42Vz