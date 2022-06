सोशल मीडिया पर आजकल बहुत तरह के वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाते है। कुछ वीडियो तो ऐसी होती है, जिन्हें देखकर लोग हैरान भी हो जाते है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो को देखने के बाद लोग जरुर कहेंगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बता दें वायरल वीडियो मुंबई के लोकल ट्रेन का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते है कि कैसे हमेशा से भारतीय रेलवे सुरक्षा को लेकर यात्रियों से अपील करती रहती ट्रेन कि मेनगेट पर न लटके और न बैठे। जिसके कारण उनके साथ कोई हानि होने का खतरा या किसी प्रकार का दुर्घटना ना घटित हो जाए।

लेकिन बावजूद इसके लोग धड़ल्ले से अपनी जान जोखिम में डाल कर ट्रेन में गेट पर लटके या बैठ दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर यात्रियों के साथ हुए हादसों की तस्वीरें और वीडियोज वायरल होते रहते हैं। हालही में सेल्फी लेती एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसके गिरते ही दूसरे पैसेंजर द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब ठीक ऐसा ही एक और हादसे का वीडियो अब वायरल हो रहा है।

The 18-year-old has been admitted with fractures. He was lucky but many others are not.

Railway police appeal to people to not risk their lives like this.@grpmumbai @HTMumbai @RoadsOfMumbai @mumbaimatterz pic.twitter.com/0iBjuTn3g2