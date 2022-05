सोशल मीडिया पर हर वर्ग और उम्र के लोग आजकल ज्यादा एक्टिव रहते है। आम आदमी से लेकर बड़े देशों के पूर्व राष्ट्रपति तक केई बार सुर्खियों में आ जाते है। ठीक वैसे ही अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Barack Obama (बराक ओबामा) द्वारा एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया गया है। ओबामा द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो की अब काफी चर्चाएं देखने को मिल रही है।

बता दें ये पूरा मामला साल 2009 का है जब Barack Obama (बराक ओबामा) अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे। जब एक जैकब फिलाडेल्फिया नाम का बच्चा उनसे मिलने गया था तब वो उनसे पूछा था कि क्या आपके बाल मेरे जैसे हैं, इस पर ओबामा ने कहा था, ‘छूकर देखो’। वहीं अब यह बच्चा बड़ा हो गया है और एक बार फिर ओबामा से मिलने पहुंचा है।

Jacob Philadelphia was five years old when he visited the Oval Office and asked if his hair was like mine. That photo became one of our favorites – a reminder of the power of seeing yourself in your leaders.



Today, he’s graduating from high school! Check out our recent reunion. pic.twitter.com/gB39hFS3Wp