Punjab

विजिलेंस ब्यूरो ने 1,10,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में वन गार्ड, दिहाड़ी मजदूर और प्राइवेट व्यक्ति को किया गिरफ्तार

Ajay Yadav23 January 2026 - 11:13 AM
2 minutes read
Punjab News :
विजिलेंस ब्यूरो ने 1,10,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में वन गार्ड, दिहाड़ी मजदूर और प्राइवेट व्यक्ति को किया गिरफ्तार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई “जीरो टॉलरेंस नीति” के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने वन विभाग के दफ्तर जिला नवांशहर में तैनात वन गार्ड तेजिंदरपाल सिंह, वन विभाग के दफ्तर जिला नवांशहर में तैनात शमशेर सिंह (दिहाड़ी मजदूर) और जिला एस.बी.एस. नगर के निवासी चाय बेचने वाले अमरजीत थिंद को 1,10,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद की गई है. इस शिकायत की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि ब्लॉक ऑफिसर चिराग लखोतरा ने तेजिंदरपाल सिंह (वन गार्ड) और शमशेर सिंह (दिहाड़ी मजदूर) के साथ मिलकर शिकायतकर्ता मुहम्मद सलीम, जो वन विभाग की जमीन पर गैर-कानूनी माइनिंग में शामिल था, की तीन गाड़ियां (टिप्पर, जे.सी.बी. और मोटरसाइकिल) जब्त कर लीं और उसकी गाड़ियां वन विभाग के दफ्तर, नवांशहर ले आए.

भारी जुर्माना लगाने की धमकी दी

उन्होंने आगे कहा कि ब्लॉक ऑफिसर चिराग लखोतरा ने शमशेर सिंह (दिहाड़ी मजदूर) के माध्यम से शिकायतकर्ता मुहम्मद सलीम को 6,00,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाने की धमकी दी और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई न करने तथा उसकी जब्त की गई गाड़ियां छोड़ने के बदले 1,50,000 रुपये की रिश्वत मांगी. शमशेर सिंह के सहयोगी अमरजीत थिंद (चाय बेचने वाला) ने मांगी गई उक्त राशि में से 70,000 रुपये (45,000 रुपये नकद और 25,000 रुपये यूपीआई के माध्यम से) प्राप्त किए.

खाते में 40,000 रुपये ट्रांसफर किए

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने दोबारा उक्त यूपीआई खाते में 40,000 रुपये ट्रांसफर किए. इस प्रकार, कुल 1,10,000 रुपये की राशि शमशेर सिंह के सहयोगी चाय बेचने वाले अमरजीत थिंद को दी गई थी. इसके बाद, शमशेर सिंह ने शिकायतकर्ता को बाकी 40,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे.

उक्त कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई

जांच के दौरान, उक्त कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई, जिसके चलते विजिलेंस ब्यूरो यूनिट एसबीएस नगर ने इन मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है. विजिलेंस ब्यूरो ने वन विभाग दफ्तर नवांशहर के ब्लॉक अफसर चिराग लखोतरा के घर और अन्य स्थानों पर छापेमारी करने के लिए टीमें गठित की हैं ताकि उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जा सके. इस संबंध में यदि वन विभाग के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई सबूत सामने आता है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस संबंध में इन मुलजिमों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो पुलिस थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें – एक साल पहले की ‘लड़ाई’ इस बार ‘जान’ पर बन आई, बदले की आग झुलसे हरजिंदर ने की पवन की हत्या

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 January 2026 - 11:13 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में ऑपरेशन प्रहार ने किया धमाकेदार सफाया, एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर जारी

पंजाब में ऑपरेशन प्रहार ने किया धमाकेदार सफाया, एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर जारी

23 January 2026 - 10:59 AM
Photo of गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी में मानव एकता, आध्यात्मिकता और सिख श्रद्धालुओं की शहादत का प्रतीक

गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी में मानव एकता, आध्यात्मिकता और सिख श्रद्धालुओं की शहादत का प्रतीक

23 January 2026 - 10:53 AM
Photo of ईसीआई द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई-नेट का शुभारंभ, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल चुनाव सेवा प्लेटफॉर्म

ईसीआई द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई-नेट का शुभारंभ, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल चुनाव सेवा प्लेटफॉर्म

23 January 2026 - 10:13 AM
Photo of सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरादपुरा की प्रिंसिपल रेखा महाजन सस्पेंड, एससी कमीशन ने इस मामले में की कार्रवाई

सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरादपुरा की प्रिंसिपल रेखा महाजन सस्पेंड, एससी कमीशन ने इस मामले में की कार्रवाई

23 January 2026 - 9:23 AM
Photo of पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू, यह कदम ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा साबित

पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू, यह कदम ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा साबित

23 January 2026 - 9:08 AM
Photo of डीपीआईआईटी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में पंजाब को फिर ‘टॉप परफॉर्मर स्टेट’ का दर्जा मिला, संजीव अरोड़ा ने दी जानकारी

डीपीआईआईटी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में पंजाब को फिर ‘टॉप परफॉर्मर स्टेट’ का दर्जा मिला, संजीव अरोड़ा ने दी जानकारी

23 January 2026 - 8:40 AM
Photo of एक साल पहले की ‘लड़ाई’ इस बार ‘जान’ पर बन आई, बदले की आग में झुलसे हरजिंदर ने की पवन की हत्या

एक साल पहले की ‘लड़ाई’ इस बार ‘जान’ पर बन आई, बदले की आग में झुलसे हरजिंदर ने की पवन की हत्या

22 January 2026 - 7:27 PM
Photo of पंजाब बना देश का पहला राज्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा

पंजाब बना देश का पहला राज्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा

22 January 2026 - 7:09 PM
Photo of Republic Day 2026 : गणतंत्र दिवस से पहले CM मान को बम की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

Republic Day 2026 : गणतंत्र दिवस से पहले CM मान को बम की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

22 January 2026 - 3:06 PM
Photo of ‘गैंगस्टरों पर वार’ अभियान के दूसरे दिन भी बड़ी कामयाबी, विदेशी गैंगस्टरों के 1,100 से अधिक साथी गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों पर वार’ अभियान के दूसरे दिन भी बड़ी कामयाबी, विदेशी गैंगस्टरों के 1,100 से अधिक साथी गिरफ्तार

22 January 2026 - 2:40 PM
Back to top button