साइकिल पर गजब का स्टंट देख लोग हो गए हैरान, नेटीजंस ने किए मजेदार कमेंट

सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह के वीडियो तेजी से वायरल हो जाते है। ऐसे में कुछ वीडियो ऐसे होते है जिन्हें देखकर लोग काफी हैरान भी हो जाते है। ठीक ऐसा ही कुछ आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा दंग हो गए है। बता दें इन दिनों टेलीविजन पर खतरों के खिलाड़ी का 12वां सीजन टेलीकास्ट किया जा रहा है। जिसमें कई सारे टेलीविजन के सितारे खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा स्टंट वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे और कहेंगे कि यह असली खतरों का खिलाड़ी हैं। जो साइकिल पर गजब के करतब दिखाता नजर आ रहा है।

हालांकि आजकल कुछ लोग इन टीवी स्टंट को देखकर काफी ज्यादा जोश में भी आ जाते है। जिसके बाद वो इन खतरनाक स्टंट को करके अपने जीवन को खतरे में डाल देते है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें, नहीं तो कुछ का कुछ हो गया तो घरवालों से खूब पिटाई पड़ेगी। तो आइए नजर डालते है वायरल वीडियो के अंदर।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। इसे पोस्ट कर लिखा कि इसे घर में ट्राई नहीं करें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स साइकिल पर गजब के कारनामे दिखाता नजर आ रहा हैं। हालांकि वीडियो की शुरुआत होती है घर की सीढ़ियों से, जिस पर यह शख्स उल्टा साइकिल चलाता दिखा। इसके बाद वह ड्राइंग रूम में साइकिल से आता है और सोफे के ऊपर साइकिल ले जाकर रेड बुल की बोतलों से बनी पतली सी लाइन पर साइकिल चलाता है। उसके बाद चाय के पतीलों ऊपर स्टंट करने लग जाता है जिसे देखकर सभी कोई दंग हो जाते है।

Do NOT try this at home! pic.twitter.com/lgG6E2HYLB