ChatGPT: चैटजीपीटी(ChatGpt) की क्रिएटर ओपनएआई (OpenAI) से एक बड़ी खबर सामने आई है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम आल्टमैन को पद से हटा दिया है। ओपनएआई के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन(Greg Brockman) ने भी कंपनी के इस फैसले के विरोध में पद से इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि ओपनएआई (OpenAI) के बोर्ड को अब आल्टमैन पर भरोसा नहीं रह गया था। बोर्ड को उनके नेतृत्व क्षमता पर भरोसा नहीं था। इसकी मुख्य वजह बोर्ड सदस्यों और सैम के बीच बातचीत की कमी बताई जा रही है।

पद से हटाए जाने के बाद आल्टमैन ने ट्वीट कर कहा, मैंने ओपनएआई (OpenAI) में जितना समय बिताया, मुझे वह बहुत पसंद आया। मुझे सबसे ज्यादा मजा कंपनी के प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम करके आया है। इस्तीफा देना परिवर्तनकारी निर्णय था। अब क्या करूंगा, क्या होगा बाद में बताऊंगा।

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.



🫡