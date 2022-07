New Delhi: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बैठकों का दौर चालू हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मौजूद हैं। खास बात ये रही कि आज यानी शनिवार को दोनों नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे। इसी कड़ी में इन लोगों ने PM Modi से भी भेंट की है। सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार ये बैठक मंत्रिमंडल के विस्तार से संबंधित हो सकती है।

शिंदे और फडणवीस 11 जुलाई को Supreme Court में अहम सुनवाई से पहले दिल्ली पहुंचे हैं। ताकि मंत्रिमंडल विस्तार व महाराष्ट्र के अन्य मुद्दों पर पार्टी के दिग्गज नेताओं से चर्चा कर सकें। आपको बता दें कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के गुट ने एकनाथ शिंदे और अन्य 15 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए Supreme Court में याचिका दायर की है।

And met our great leader, guide & Hon PM of India @narendramodi ji in New Delhi with CM Eknathrao Shinde.

On the eve of auspicious occasion of #AshadhiEkadashi, presented the #Vitthal -Rukmini idol on behalf of our warkari & people of Maharashtra.@mieknathshinde pic.twitter.com/Zd0MRh3AWy