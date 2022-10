भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) और मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। उन्होंने एक मीम के सहारे इन दोनों खिलाड़ियों की टी20 वर्ल्ड कप तैयारी का लेकर ऐसी बात कही है जिसकी चर्चा जोरो शोरों से हो रही है। आपको बता दें कि वसीम जाफर हमेशा से ही मजेदार ट्वीट के लिए जाने जाते हैं

वो अकसर ही क्रिकेट से जुड़े अपने विचार ट्विटर के जरिए साझा करते हैं। वह एक बार फिर से मजेदार अंदर में नजर आये। उन्होंने शमी और सिराज से जुड़ा एक मजेदार पोस्ट किया है जो कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए दोनों खिलाड़ियों को कम समय में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयारी करनी है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें एक बच्चा पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

Shami & Siraj trying to get WC ready in short time #T20WorldCup2022 #INDvSA pic.twitter.com/8hJsmSZ9dQ

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) October 2, 2022