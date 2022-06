भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने अर्जुन तेंदुलकर को लेकर एक नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि उन पर कोई दवाब न बनाए वह अभी युवा हैं। कपिल देव ने बताया कि अर्जुन पर उनके सरनेम की वजह से हर वक्त थोड़ा ज्यादा प्रेशर हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन उनको अपना ही खेल खेलने पर फोक्स रहना होगा। फिलहाल हर कोई उनके बारे में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि वह सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। लेकिन उनको अपना क्रिकेट खेलने दीजिए और सचिन तेंदुलकर से उनकी तुलना अभी नहीं किया जाए।

पूर्व कप्तान बोले कि मैं सिर्फ अर्जुन को यही सलाह देना चाहूंगा कि अपना गेम एन्जॉय करने के साथ अच्छा प्रदर्शन करते रहे। उनको फिलहाल किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पिता के 50 फीसदी भी बन पाए, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा की अर्जून के नाम के साथ तेंदुलकर जुड़ा है, इस वजह से अर्जुन से काफी उम्मीदें हो जाती हैं।

🗣️ Kapil Dev: Arjun Tendulkar doesn't need to prove anything pic.twitter.com/Yj18HyaofS