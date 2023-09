Advertisement

टीम इंडिया इस समय श्रीलंका में मौजूद है, जहां वह एशिया कप 2023 खेल रहे है। इस बीच, क्रिकेट के मास्टरमाइंड, जिन्होंने टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुण सिखाए, उनका निधन हो गया है। बता दें कि इस कोच ने टीम इंडिया के कई अनुभवी खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलना सिखाया है। आइए जानें कौन है ये कोच।

Asia Cup 2023 के दौरान विद्याधर पराड़कर ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

2023 एशिया कप से पहले अजिंक्य रहाणे और जहीर खान सहित कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को सलाह देने वाले विद्याधर पराड़कर का रविवार को उनके घर पर निधन हो गया। मुंबई के ग्राउंड क्रिकेट में पराड़कर का नाम सम्माननीय था। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय टीम ने छह बार कांग क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। पारदार के नेतृत्व में पुलिस जिमखाना, ओरिएंट शिपिंग और जैन इरिगेशन का प्रदर्शन भी बढ़ा।

इन खिलड़ियों को किया प्रशिक्षित

आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे 16 साल की उम्र से ही परेडकर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारतीय टीम में रहते हुए रहाणे उनका मार्गदर्शन लेते रहते थे। कुछ साल पहले एक कार्यक्रम में रहाणे विद्या सर की सटीक गलतियाँ पकड़कर उनका मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों में अनुशासन पैदा किया। विद्या सर ने महान तेज गेंदबाज जहीर खान और अजिंक्य रहाणे को भी प्रशिक्षित किया। इसके अलावा वसीम जाफर, नीरेश कुलकर्णी और प्रवीण तांबे को प्रशिक्षित किया गया।

अजिंक्य रहाणे ने पोस्ट कर जताया दुख

2023 एशिया कप के दौरान अजिंक्य रहाणे ने सोशल मीडिया पर अपने गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट किया है। अजिंक्य रहाणे ने ट्वीट किया, “मेरे बचपन के क्रिकेट गुरु विद्याधर पराड़कर सर का निधन हो गया है। वे स्वर्गवासी हो गये। उन्होंने मेरे जीवन और क्रिकेट करियर में बहुत योगदान दिया है।” इस समय मेरी प्रार्थनाएँ उनके परिवार के साथ हैं। “ॐ शांति”

Saddened to share that my childhood coach Mr Vidya Paradkar has departed for heavenly abode. He played a momentous role in shaping me as a person and cricketer. Thoughts and prayers are with his family in this moment. Om Shanti🙏