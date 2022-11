भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 65 रनों से जीत लिया है। वही इस सीरीज का पहला मैच भारी बारिश के कारण धूल गया था। बता दें पहले मैच में बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो सका था। ऐसे में भारत ने इस मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बड़ी बढ़त बना ली है। वही न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्यकुमार के शतक के चलते न्यूजीलैंड के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा था।

