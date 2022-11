FIFA World Cup: 2022 फीफा विश्व कप में जापान ने मैच के साथ-साथ जीता दुनिया का दिल, वीडियो हुआ वायरल

2022 का फीफा विश्व कप बड़े ही रोमांचक अंदाज में चल रहा है। सरल शब्दों में कहें तो इस वर्ल्ड कप में काफी उलतफेर देखने को मिल रहे हैँ। पहले सऊदी अरब ने अर्जेंनटीना को मात दी, इसके बाद जापान ने जर्मनी पर एताहासिक जीत दर्ज करने में कामयाब हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि विश्व कप की मजबूत टीमों में से एक जर्मनी को जापान को हराकर एक नया कारनामा किया है। चर्चा इस लिए भी और जोर हो गई है क्योंकि जापानी टीम हाफ टाइम तक जर्मनी से पीछे थी।

