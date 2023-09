Advertisement

न्यूजीलैंड 5 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 2023 विश्व कप के पहले मैच में केन विलियमसन के बिना उतरेगा। विलियमसन अपने घुटने की चोट से उबर गए हैं और अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखेंगे। टॉम लैथम की अनुपस्थिति में वह गत चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ टीम का नेतृत्व कर सकते हैं।

Advertisement

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टॉम के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा कि टीम विलियमसन पर तब तक “कोई दबाव” नहीं डालेगी जब तक कि दाएं हाथ का बल्लेबाज तैयार नहीं हो जाता। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में स्टीड के हवाले से कहा गया, “शुरू से ही, हमने लंबे समय में केन की खेल में वापसी पर ध्यान दिया है।”

स्टीड ने कहा, “उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है और यह सिर्फ यह सुनिश्चित करने की बात है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की कठिनाइयों का सामना कर सकें। हम दिन-ब-दिन केन के पुनर्वास पर काम कर रहे हैं और उन पर वापसी के लिए कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं।” इससे पहले कि वह तैयार हो जाए।”

Kane Williamson ruled out of the first match against England in the World Cup.



– He will be batting in both warm-up games. pic.twitter.com/SYYbR96uPV