भारत इस साल अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी मौके को खास बनाने के लिए देश में जगह जगह अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है इस मौके पर कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खास क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। यह मैच लीजेंड्स क्रिकेट लीग के तहत खेला जाएगा।वैसे, तो इस लीग की शुरुआत 16 सितंबर से की जाएगी लेकिन इससे एक दिन पहले यानी 15 सितंबर को सौरव गांगुली की अगुआई वाली इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स के बीच एक मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से जुड़े समारोहों को समर्पित होगा। आयोजकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एलएलसी के उपायुक्त रवि शास्त्री ने बयान देते हुए कहा कि यह हमारे लिए बेहद ही गौरवशाली क्षण है कि हम अपनी स्वतंत्रता का 75वें साल का जश्न मना रहे हैं और इस खास मौके पर मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने इस साल लीजेंड्स लीग को स्वतंत्रता समारोह के 75वें वर्ष को समर्पित करने का फैसला किया है।

इंडिया महाराजा: सौरव गांगुली (कप्तान), वीरेंद्र सहवाग, युसूफ पठान, मोहम्मद कैफ, एस. बद्रीनाथ, इरफान पठान, पार्थिव पटेल, स्टुअर्ट बिन्नी, एस. श्रीसंथ, हरभजन सिंह, नमन ओझा, अशोक डिंडा, प्रज्ञान ओझा, अजय जडेजा, आरपी सिंह, जोगिन्दर शर्मा, रीतेंदर सिंह सोढ़ी।

वर्ल्ड जायटंस: ऑयन मोर्गन (कप्तान), लेंडल सिमंस, हर्शल गिब्स, जैक कालिस, सनथ जयसूर्या, मैट प्रायर, नाथन मैक्कुलम, जोंटी रोड्स, मुथैया मुरलीधरन, डेल स्टेन, हैमिल्टन मसाकाद्जा, मशरफे मोर्ताजा, असगर अफगान, मिचेल जॉनसन, ब्रेट ली, केविन ओ’ ब्रायन, दिनेश रामदीन।

As we celebrate India@75 by dedicating the upcoming season, we have a special match between India @IndMaharajasLLC and World @WorldGiantsLLC.

