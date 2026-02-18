Rural Olympics-2026 : किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक-2026 मंगलवार को लुधियाना में बहुत उत्साह और धूमधाम के साथ शुरू हुआ, जो 12 साल के अंतराल के बाद प्रसिद्ध बैलगाड़ी की दौड़ों के पुनरुत्थान को दर्शाता है।

इन खेलों का उद्घाटन पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने गांव किला रायपुर के खेल स्टेडियम में किया। इन विश्व-प्रसिद्ध बैलगाड़ी की दौड़ों के फिर से शुरू होने से लोगों/दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। जिससे दर्शक पंजाब और बाहर से इस रोमांचक खेल को देखने पहुंचे, जो राज्य की ग्रामीण विरासत में गहराई से जुड़े हुये हैं।

जानवरों पर अत्याचार की रोकथाम

विधायक जीवन सिंह संगोवाल और डॉ. के. एन. एस. कंग के साथ कैबिनेट मंत्री खुड्डियां ने बैल-गाड़ियों की दौड़ों के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करते हुए कहा कि यह पंजाब के ऐतिहासिक और पारंपरिक ग्रामीण जड़ों से मजबूत संबंध रखती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पंजाब विधानसभा में ‘जानवरों पर अत्याचार की रोकथाम (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2025’ को सर्वसम्मति से पारित और लागू करके इस पुनरुत्थान को संभव बनाने का श्रेय दिया, जिसने जानवरों के लिए सुरक्षा मानक पेश किए, कानूनी बाधाओं को दूर किया और इन बैलगाड़ी की दौड़ों को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ किया।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक

कैबिनेट मंत्री ने उम्मीद जताई कि किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक पंजाब भर में एक मजबूत खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने और राज्य के हर कोने से छिपी प्रतिभा को उजागर करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। उन्होंने इन खेलों का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ओलंपिक और अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वालों के लिए नकद इनामों में काफी वृद्धि की गई है। इसके अलावा ओलंपिक पदक विजेताओं को पंजाब सिविल सेवाएं (पी.सी.एस.) और पंजाब पुलिस सेवाएं (पी.पी.एस.) में प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

सड़क निर्माण के ऐतिहासिक प्रोजेक्ट

मंत्री खुड्डियां ने आगे कहा कि सरकार ने पूरी तरह योग्यता के आधार पर लगभग 64,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, जिससे भर्ती में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने राज्य के प्रमुख बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों की ओर भी इशारा किया, जिसमें लगभग 40,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और अपग्रेड का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने पिछले चार वर्षों में प्रति घर 600 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की है, जिससे 90 प्रतिशत परिवारों के बिजली बिल ज़ीरो आए हैं, जिससे इन निवासियों को काफी राहत मिली है।

30 लाख रुपये की ग्रांट की घोषणा

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने पशु अस्पताल के लिए 30 लाख रुपये की ग्रांट की घोषणा की ताकि क्षेत्र में पशुओं के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) अमरजीत बैंस, एस.डी.एम. जसलीन कौर भुल्लर, जिला खेल अधिकारी कुलदीप चुग, किला रायपुर स्पोर्ट्स सोसाइटी के प्रतिनिधि और पंजाब भर से आए अन्य प्रमुख व्यक्तित्व मौजूद थे।

12 साल बाद उम्मीदों की वापसी

किला रायपुर में 19 फरवरी तक चलने वाले इन खेलों में न केवल 12 साल के अंतराल के बाद बैलगाड़ी की दौड़ों की बहुत उम्मीद के बाद वापसी हुई है। इन खेलों में कबड्डी, हॉकी, एथलेटिक्स, साइक्लिंग, रस्साकशी और कई अन्य पारंपरिक खेल भी शामिल हैं। बैलगाड़ी की दौड़ों के पुनरुत्थान से देश और विदेश में बैठे पंजाबियों में बहुत उत्साह देखने को मिला है।

