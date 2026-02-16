Chhattisgarhराज्य

रायपुर में GATE परीक्षा में फर्जीवाड़ा : मुन्ना भाई नेटवर्क के 6 आरोपी गिरफ्तार

Ajay Yadav16 February 2026 - 11:36 AM
1 minute read
GATE Exam Cheating :
रायपुर में GATE परीक्षा घोटाला : मुन्ना भाई नेटवर्क के 6 आरोपी गिरफ्तार,

GATE Exam Cheating : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ‘मुन्ना भाई MBBS’ फिल्म जैसी एक घटना सामने आई है. पुलिस ने GATE परीक्षा के समय बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं.

यह मामला रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र का है. परीक्षा केंद्र में संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर पुलिस और परीक्षा प्रबंधन की टीम ने संयुक्त छापेमारी की. आरोपियों के पास से विशेष इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं. डीडी नगर थाना में मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही.

मुन्ना भाई नेटवर्क पर पुलिस की जांच

पुलिस की टीम मुन्ना भाई नेटवर्क के और सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है. जांच में सामने आया कि परीक्षा के पेपर के बदले दो लाख रुपये की डील हुई थी. परीक्षा दे रहे तीन अभ्यर्थियों को तीन युवकों द्वारा बाहर से परीक्षा के सवालों के जवाब दिए जा रहे थे.

वहीं, डीसीपी पश्चिम संदीप पटेल ने बताया कि जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ बड़ा खुलासा हो सकता है, उन्होंने कहा कि आरोपियों पर निगरानी ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए की जा रही थी.

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 February 2026 - 11:36 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of भिवाड़ी के टपूकड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत, कई लापता

भिवाड़ी के टपूकड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत, कई लापता

16 February 2026 - 12:33 PM
Photo of UP चुनाव में ओवैसी की एंट्री : सपा और बीजेपी के लिए नई चुनौती

UP चुनाव में ओवैसी की एंट्री : सपा और बीजेपी के लिए नई चुनौती

16 February 2026 - 12:24 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 26वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 571 स्थानों पर छापेमारी, 193 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 26वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 571 स्थानों पर छापेमारी, 193 गिरफ्तार

16 February 2026 - 11:27 AM
Photo of प्रियांक खड़गे का RSS पर बड़ा हमला : फंडिंग और कानूनी दर्जे पर उठाए गंभीर सवाल

प्रियांक खड़गे का RSS पर बड़ा हमला : फंडिंग और कानूनी दर्जे पर उठाए गंभीर सवाल

16 February 2026 - 11:11 AM
Photo of प्रतापगढ़ में अमेठी-प्रतापगढ़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा: कार पर गिरा भारत पेट्रोलियम का पोलबोर्ड, सपा नेता की मौत

प्रतापगढ़ में अमेठी-प्रतापगढ़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा: कार पर गिरा भारत पेट्रोलियम का पोलबोर्ड, सपा नेता की मौत

16 February 2026 - 9:56 AM
Photo of दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, 18 फरवरी को बारिश, तापमान में आएगी गिरावट

दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, 18 फरवरी को बारिश, तापमान में आएगी गिरावट

16 February 2026 - 9:15 AM
Photo of महाशिवरात्रि पर केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने रणकेशवर महादेव मंदिर में माथा टेका और पंजाब की शांति एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की

महाशिवरात्रि पर केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने रणकेशवर महादेव मंदिर में माथा टेका और पंजाब की शांति एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की

16 February 2026 - 7:30 AM
Photo of सोहना तावडू में सीएम सैनी ने खोला विकास का नया अध्याय, 16 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और 5 का शिलान्यास

सोहना तावडू में सीएम सैनी ने खोला विकास का नया अध्याय, 16 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और 5 का शिलान्यास

15 February 2026 - 3:43 PM
Photo of मंत्री हरजोत बैंस ने की 52 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा योजना की घोषणा, गांवों में डंगे और रेवेटमेंट निर्माण

मंत्री हरजोत बैंस ने की 52 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा योजना की घोषणा, गांवों में डंगे और रेवेटमेंट निर्माण

15 February 2026 - 2:25 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस ने दिखाया मसौल स्कूल का कायाकल्प, सीएम मान की ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ बनी बदलाव की मिसाल

हरजोत सिंह बैंस ने दिखाया मसौल स्कूल का कायाकल्प, सीएम मान की ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ बनी बदलाव की मिसाल

15 February 2026 - 2:07 PM
Back to top button