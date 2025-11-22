मशहूर पंजाबी सिंगर का निधन, 37 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Harman Sidhu Died : पंजाबी म्‍यूजिक इंडस्‍ट्री के मशहूर सिंगर हरमन सिद्धू का निधन हो गया है। हरमन सिद्धू की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। जिसने फैंस के दिलों को तोड़कर रख दिया है। सिद्धू की मौत से उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोग सदमे में हैं। हरमन सिद्धू ने 37 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार देर शाम हरमन सिद्धू मानसा से अपने होमटाउन खियाला लौट रहे थे। गाड़ी की ट्रक जोरदार टक्कर हो गई और मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मानसा सिविल अस्पताल भेजा गया है।

कार और ट्रक जोरदार टक्कर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरमन सिद्धू के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी बेटी है। पिता का निधन डेढ़ साल पहले हुआ था। एक साइलेंट सोल नामक एक्स पेज ने हरमन सिद्धू की कार और ट्रक की भिड़ंत की एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, पंजाब से एक दिल तोड़ने वाली खबर, राइजिंग स्टार हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वह अपने गांव जा रहे थे। अब वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए।

ये भी पढ़ें- दिल्ली में सांस लेना मुश्किल कर्मचारियों को WFH की सुविधा, AQI 400 पार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप