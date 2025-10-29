Punjab

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अंग्रेजी दक्षता में सुधार लाने के लिए पंजाब सरकार ने “द इंग्लिश एज” कार्यक्रम शुरू किया

Punjab : राज्य के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर “द इंग्लिश एज – लर्न स्मार्ट, स्पीक शार्प” कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय अंग्रेज़ी संचार कौशल से लैस किया जाएगा।

हरजोत सिंह बैंस ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभिनव कार्यक्रम वर्तमान में पंजाब के 500 सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 3 लाख विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास के साथ अंग्रेज़ी में बोलने, पढ़ने और सोचने की क्षमता विकसित करना है, जिससे उनकी रोजगार योग्यता और वैश्विक स्तर पर पहुँच को बढ़ावा मिल सके।

पंजाब की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ को एक मील का पत्थर बताते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह कार्यक्रम स्कूलों में डिजिटल रीडिंग को घर पर बोलने के अभ्यास से जोड़ता है। गाइडेड रीडिंग, उच्चारण सहयोग और प्रतिदिन 10-10 मिनट के अभ्यास सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी भाषा को समझने और बोलने की प्रवाहशीलता में सुधार लाने में मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम कक्षा शिक्षण को डिजिटल तकनीक से जोड़ता है ताकि अंग्रेज़ी सीखना अधिक आनंददायक, समावेशी और व्यावहारिक बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि यह पहल पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इंग्लिश हेल्पर नामक एक वैश्विक एड-टेक संस्था के सहयोग से लागू की जा रही है, जिसने भारत के कई राज्यों में अंग्रेज़ी दक्षता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कार्य किया है।

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जहाँ मातृभाषा बच्चे के विकास की नींव रखती है, वहीं अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान वैश्विक अवसरों के द्वार खोलता है। आज के तेज़ी से बदलते विश्व में सफलता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के उद्देश्य से “द इंग्लिश एज” कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो उन्हें पूर्ण भाषाई दक्षता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब के विद्यार्थी प्रतिभा और संभावनाओं से भरपूर हैं। यह कार्यक्रम उद्यमिता पाठ्यक्रम, नशा मुक्ति पाठ्यक्रम और बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम जैसे अन्य सुधारों का पूरक है और पंजाब के कक्षाओं को रचनात्मकता, संचार और आलोचनात्मक सोच के केंद्र के रूप में विकसित करेगा।

उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक बच्चे को अंग्रेज़ी में आत्मविश्वास से बोलने का साहस देगा। यह केवल भाषा कौशल से जुड़ा नहीं है, बल्कि पंजाब के उज्ज्वल भविष्य की नई राहें खोलने का प्रतीक भी है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी स्कूलों के हर विद्यार्थी को वैश्विक सफलता प्राप्त करने के लिए समान आत्मविश्वास और योग्यता प्रदान की जाए।

पंजाब सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि टैगलाइन “लर्न स्मार्ट, स्पीक शार्प” कार्यक्रम के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है जो विद्यार्थियों को बदलती दुनिया के साथ विकसित होने, स्वतंत्र रूप से सोचने और जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत पंजाब की संपूर्ण शिक्षा क्रांति के प्रति वचनबद्धता का प्रमाण है। युवाओं को भाषा की शक्ति से सशक्त बनाकर राज्य अपने सबसे मूल्यवान संसाधन — अपने बच्चों — में निवेश कर रहा है। यह पहल उच्च शिक्षा और वैश्विक स्तर पर असीम अवसरों के द्वार खोलेगी और पंजाब की प्रतिभा को विश्व पटल पर उजागर करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम एक समग्र शिक्षण दृष्टिकोण पर आधारित है, जो रटने की परंपरा से हटकर तर्कशील सोच, स्पष्ट अभिव्यक्ति और व्यावहारिक संचार कौशल को प्रोत्साहित करता है।

