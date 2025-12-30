Punjab

पंजाब विधानसभा ने अर्पित की श्रद्धांजलि, गुरु गोबिंद सिंह जी एवं साहिबज़ादों को नमन

Karan Panchal30 December 2025 - 6:18 PM
1 minute read
Punjab Vidhan Sabha
पंजाब विधानसभा ने अर्पित की श्रद्धांजलि, गुरु गोबिंद सिंह जी एवं साहिबज़ादों को नमन

Punjab Vidhan Sabha : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज साहिबज़ादों, माता गुजरी जी तथा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को नमन करते हुए 16वीं पंजाब विधानसभा के 11वें विशेष सत्र की शुरुआत की।

इस अवसर पर उन्होंने अत्याचारी मुगल शासकों के ज़ुल्मों से सिख धर्म और मानवता की रक्षा के लिए गुरु साहिब एवं उनके साहिबज़ादों द्वारा दी गई अतुलनीय और लासानी शहादत को याद किया।

इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित

स्पीकर ने कहा कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने न केवल सिख समुदाय के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भाईचारे, समानता और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों का वैश्विक स्तर पर प्रचार किया।

उन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो अद्वितीय बलिदान दिया, वह सदैव इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी लासानी शहादत का उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता।

हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की

विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा, बसपा विधायक नछत्तर पाल, अजाद विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह, शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह इयाली तथा कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने भी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी एवं उनके साहिबज़ादों को श्रद्धा एवं सम्मान सहित हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की।

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, इस्लामी कट्टरपंथियों ने मार दी गोली

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 December 2025 - 6:18 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में रोजगार के अपार अवसर: मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा ‘युवाओं का भविष्य राज्य की सीमाओं के भीतर’

पंजाब में रोजगार के अपार अवसर: मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा ‘युवाओं का भविष्य राज्य की सीमाओं के भीतर’

30 December 2025 - 2:32 PM
Photo of मोहिंदर भगत ने किसानों से की बागवानी योजनाओं का लाभ उठाने अपील की, सरकार का समर्थन जारी

मोहिंदर भगत ने किसानों से की बागवानी योजनाओं का लाभ उठाने अपील की, सरकार का समर्थन जारी

30 December 2025 - 1:51 PM
Photo of पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों को दी मंजूरी, नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाए कदम

पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों को दी मंजूरी, नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाए कदम

30 December 2025 - 1:04 PM
Photo of स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 : बठिंडा को स्वच्छ शहर का पुरस्कार, अन्य यू.एल.बीज़ ने हासिल की विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 : बठिंडा को स्वच्छ शहर का पुरस्कार, अन्य यू.एल.बीज़ ने हासिल की विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग

30 December 2025 - 12:39 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

30 December 2025 - 12:11 PM
Photo of सीएम भगवंत मान का जोरदार हमला, अकाल तख्त को ढाल बना रही अकाली दल

सीएम भगवंत मान का जोरदार हमला, अकाल तख्त को ढाल बना रही अकाली दल

30 December 2025 - 11:46 AM
Photo of पंजाब सीएम मान ने शिरोमणि कमेटी और अकाली दल पर लगाए गंभीर आरोप, की कार्रवाई की मांग

पंजाब सीएम मान ने शिरोमणि कमेटी और अकाली दल पर लगाए गंभीर आरोप, की कार्रवाई की मांग

30 December 2025 - 11:34 AM
Photo of कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा ने गुरदासपुर में राज्य-स्तरीय क्रिसमस समारोह में की शिरकत

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा ने गुरदासपुर में राज्य-स्तरीय क्रिसमस समारोह में की शिरकत

30 December 2025 - 10:47 AM
Photo of पंजाब में तेज ठंड और घना कोहरा, कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2.4°C तक गिरा

पंजाब में तेज ठंड और घना कोहरा, कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2.4°C तक गिरा

30 December 2025 - 10:03 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 303वें दिन पंजाब पुलिस ने 848 ग्राम हेरोइन सहित 73 नशा तस्करों को किया काबू

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 303वें दिन पंजाब पुलिस ने 848 ग्राम हेरोइन सहित 73 नशा तस्करों को किया काबू

30 December 2025 - 9:28 AM
Back to top button