Punjab

पंजाब सरकार का डिजिटल कदम, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के लिए आवेदन करना हुआ आसान

Karan Panchal11 January 2026 - 6:53 PM
2 minutes read
Punjab News
पंजाब सरकार का डिजिटल कदम, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के लिए आवेदन करना हुआ आसान

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके तहत अब तक राज्य के कुल 64,24,336 वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगाई जा चुकी हैं।

पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) लगाने का कार्य एम/एस एग्रोस इम्पैक्श इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा था, जिसका टेंडर 8 जनवरी, 2026 को समाप्त हो गया है।

घर बैठे होगा सुविधा का लाभ

आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने तुरंत पहल करते हुए उसी ऑनलाइन प्रक्रिया को जारी रखते हुए यह कार्य सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एस.आई.ए.एम.) को सौंप दिया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब वाहन मालिक अपने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाने के लिए एस.आई.ए.एम./उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट पोर्टल (www.siam.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और वाहन मालिक घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

बिचौलिए के पास जाने की आवश्यकता नहीं

परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से वाहन मालिकों की परेशानी कम होगी और उन्हें आर.टी.ओ. कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी निजात मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार के इस कदम से आम लोगों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाने के लिए किसी भी अनधिकृत एजेंट या बिचौलिए के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

वाहन मालिकों से अपील

लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विभाग द्वारा राज्य भर में अब तक कुल 64,24,336 वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने शेष वाहन मालिकों से अपील की कि वे निर्धारित प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द अपने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि चालान आदि से बचा जा सके।

एजेंटों और रिश्वतखोरी पर लगाम

परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने आम लोगों के हित में यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि हर कार्य में पारदर्शिता लाई जाए, लोगों की परेशानी समाप्त की जाए तथा एजेंटों और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों, मोटर वाहन अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है।

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा कदम, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal11 January 2026 - 6:53 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Vigilance Bureau का बड़ा एक्शन, 2025 में 187 रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़ा

Vigilance Bureau का बड़ा एक्शन, 2025 में 187 रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़ा

11 January 2026 - 7:38 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा कदम, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा कदम, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग

11 January 2026 - 6:03 PM
Photo of Punjab Weather : पंजाब में ठंड से बढ़ी ठिठुरन, हवाई सेवाओं पर पड़ा असर, दो दिन घने कोहरे का अलर्ट

Punjab Weather : पंजाब में ठंड से बढ़ी ठिठुरन, हवाई सेवाओं पर पड़ा असर, दो दिन घने कोहरे का अलर्ट

11 January 2026 - 2:36 PM
Photo of 9.12 करोड़ की लागत से तैयार “सत्कार घर” कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर द्वारा बुजुर्गों को समर्पित

9.12 करोड़ की लागत से तैयार “सत्कार घर” कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर द्वारा बुजुर्गों को समर्पित

11 January 2026 - 2:27 PM
Photo of सीमा तनाव, बाढ़ और कर्ज, पंजाब पर ट्रिपल अटैक, हरपाल चीमा ने केंद्र से मांगा स्पेशल पैकेज

सीमा तनाव, बाढ़ और कर्ज, पंजाब पर ट्रिपल अटैक, हरपाल चीमा ने केंद्र से मांगा स्पेशल पैकेज

11 January 2026 - 12:49 PM
Photo of बठिंडा में नया रेलवे ओवरब्रिज, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनता को दी बड़ी राहत

बठिंडा में नया रेलवे ओवरब्रिज, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनता को दी बड़ी राहत

11 January 2026 - 11:44 AM
Photo of इन्वेस्ट पंजाब के तहत 35 करोड़ रुपये की लागत वाले नए ‘टूल रूम’ यूनिट का उद्घाटन किया

इन्वेस्ट पंजाब के तहत 35 करोड़ रुपये की लागत वाले नए ‘टूल रूम’ यूनिट का उद्घाटन किया

11 January 2026 - 11:16 AM
Photo of डिफेंस और एयरोस्पेस में युवाओं को मिलेगा नया भविष्य, पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल

डिफेंस और एयरोस्पेस में युवाओं को मिलेगा नया भविष्य, पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल

11 January 2026 - 10:47 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 315वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 7.7 किलो हेरोइन सहित 82 नशा तस्कर काबू

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 315वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 7.7 किलो हेरोइन सहित 82 नशा तस्कर काबू

11 January 2026 - 9:12 AM
Photo of बीजेपी के फर्जी वीडियो को लेकर AAP का बड़ा आंदोलन, कांग्रेस और अकाली दल को घेरा

बीजेपी के फर्जी वीडियो को लेकर AAP का बड़ा आंदोलन, कांग्रेस और अकाली दल को घेरा

10 January 2026 - 7:01 PM
Back to top button