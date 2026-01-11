पंजाब सरकार का डिजिटल कदम, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के लिए आवेदन करना हुआ आसान

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके तहत अब तक राज्य के कुल 64,24,336 वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगाई जा चुकी हैं।

पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) लगाने का कार्य एम/एस एग्रोस इम्पैक्श इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा था, जिसका टेंडर 8 जनवरी, 2026 को समाप्त हो गया है।

घर बैठे होगा सुविधा का लाभ

आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने तुरंत पहल करते हुए उसी ऑनलाइन प्रक्रिया को जारी रखते हुए यह कार्य सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एस.आई.ए.एम.) को सौंप दिया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब वाहन मालिक अपने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाने के लिए एस.आई.ए.एम./उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट पोर्टल (www.siam.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और वाहन मालिक घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

बिचौलिए के पास जाने की आवश्यकता नहीं

परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से वाहन मालिकों की परेशानी कम होगी और उन्हें आर.टी.ओ. कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी निजात मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार के इस कदम से आम लोगों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाने के लिए किसी भी अनधिकृत एजेंट या बिचौलिए के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

वाहन मालिकों से अपील

लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विभाग द्वारा राज्य भर में अब तक कुल 64,24,336 वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने शेष वाहन मालिकों से अपील की कि वे निर्धारित प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द अपने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि चालान आदि से बचा जा सके।

एजेंटों और रिश्वतखोरी पर लगाम

परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने आम लोगों के हित में यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि हर कार्य में पारदर्शिता लाई जाए, लोगों की परेशानी समाप्त की जाए तथा एजेंटों और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों, मोटर वाहन अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है।

