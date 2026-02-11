Punjab

पंजाब मतलब कारोबार, 1.50 लाख करोड़ का बड़ा निवेश, मोहाली में जुड़ेंगे दुनिया भर के दिग्गज- सीएम मान

Karan Panchal11 February 2026 - 6:25 PM
3 minutes read
Punjab Investment Summit
पंजाब मतलब कारोबार, 1.50 लाख करोड़ का बड़ा निवेश, मोहाली में जुड़ेंगे दुनिया भर के दिग्गज- सीएम मान

Punjab Investment Summit : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली में 13 से 15 मार्च 2026 को होने वाले ‘प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन’ की तैयारियों का जायजा लेते हुए इसे निर्णायक कदम बताया, जो प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

औद्योगिक प्रगति को देगा बढ़ावा

उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन 13 से 15 मार्च 2026 को मोहाली में होगा, जो प्रदेश में औद्योगिक प्रगति को बड़ा बढ़ावा देगा। पंजाब पहले ही वैश्विक स्तर पर निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभर चुका है।” उन्होंने कहा, “यह ऐतिहासिक सम्मेलन औद्योगिक तरक्की को नई गति देने के लिए प्रदेश की तकदीर रचने में सक्षम मंच प्रदान करेगा।

उद्यमी भावना की भरपूर सराहना

सामूहिक विचार-विमर्श की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक दिग्गजों के साथ लंबी चर्चा के बाद प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए उद्योग-अनुकूल कार्य योजना तैयार करने के लिए आपसी सहमति विकसित की जाएगी।” पंजाबियों के अग्रणी रहने के गुणों और उद्यमी भावना की भरपूर सराहना करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाबी अपनी हिम्मत और काबिलियत से दुनिया में कहीं भी कमाल कर सकते हैं।

पंजाब मीन्ज़ बिजनेस-पॉलिसी टू प्रैक्टिस

इस सम्मेलन के विषय पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह सम्मेलन ‘पंजाब मीन्ज़ बिजनेस-पॉलिसी टू प्रैक्टिस’ (पंजाब मतलब कारोबार – नीति से अमल) के विषय पर आधारित होगा।” उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहले ही गुरुग्राम, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई तथा जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों में रोड शो आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, “सम्मेलन के दौरान मुख्य सत्रों में उद्घाटन, समापन, कंटरी सैशन, प्लेनरी सैशन, सेक्टरल सैशन आदि शामिल होंगे।

प्रदेश का मुख्य आधार कृषि क्षेत्र

इस आयोजन को निवेशकों के लिए बड़ा अवसर करार देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि निवेशक सम्मेलन देश भर में अधिकतम रियायतें पेश करते हुए प्रदेश में निवेश के अवसरों के लिए मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार को इस व्यापक आयोजन में भाग लेने के लिए न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के औद्योगिक दिग्गजों से भरपूर समर्थन मिला है।” अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा, “प्रदेश का मुख्य आधार कृषि क्षेत्र पहले ही चुनौतियों से जूझ रहा है और कमजोर हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक औद्योगिकीकरण ही एकमात्र समाधान है।

निवेश और औद्योगिक आधारभूत ढांचे को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार ने पंजाब को न केवल देश में बल्कि विश्व भर में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनाने के लिए अनूठी पहल की हैं।” उन्होंने संभावित उद्यमियों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार पंजाब में निवेश और औद्योगिक आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिससे युवाओं के लिए 5.20 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।

13 से 15 मार्च को मोहाली में…

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “टाटा स्टील, सनातन टेक्सटाइल जैसी अन्य प्रमुख कंपनियों ने प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई है।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 13 से 15 मार्च को मोहाली में यह प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

बिजली सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण

राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए त्वरित और निर्बाध तरीके से रैगुलेटरी मंजूरियां जारी करने को सुनिश्चित बनाने के लिए सेल डीड की रजिस्ट्रेशन में ग्रीन स्टैंप पेपर पेश किया है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब ही एक ऐसा प्रदेश है जिसके पास स्थानीय उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना उद्योग-अनुकूल माहौल होने के साथ-साथ पूरी तरह सक्षम कुशल स्टाफ उपलब्ध है। बिजली सुरक्षा की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लिए बिजली सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य सरकार पंजाब में अधिक से अधिक बिजली उत्पादन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

भगवंत सिंह मान ने लिया प्रबंधों का जायजा

उन्होंने कहा कि देश और दुनिया भर की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि निवेश को मजबूत करने के लिए प्रदेश में आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट में संभावित रूप से शामिल होंगे। भगवंत सिंह मान ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस सम्मेलन के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया ताकि इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रदर्शनी, सेमिनार और तकनीकी सत्रों के अलावा उद्योग क्षेत्र में उभरती तकनीकों और रणनीतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सम्मेलन का लॉगो भी जारी किया। इस मौके पर उद्योग एवं व्यापार मंत्री संजीव अरोड़ा, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- थाईलैंड में ताबड़तोड़ फायरिंग, 22 बच्चों समेत 34 लोगों की मौत, डे-केयर सेंटर में बड़ा हमला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal11 February 2026 - 6:25 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के लिए साल-भर का रोडमैप तय किया

पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के लिए साल-भर का रोडमैप तय किया

14 February 2026 - 9:21 AM
Photo of ‘दलित विरोधी कांग्रेस’ के खिलाफ AAP का पूरे पंजाब में प्रदर्शन, प्रताप बाजवा ने मंत्री ETO पर की थी जातिवादी टिप्पणी

‘दलित विरोधी कांग्रेस’ के खिलाफ AAP का पूरे पंजाब में प्रदर्शन, प्रताप बाजवा ने मंत्री ETO पर की थी जातिवादी टिप्पणी

14 February 2026 - 7:47 AM
Photo of Vigilance की बड़ी कार्रवाई, सीनियर अधिकारी और असिस्टेंट रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू

Vigilance की बड़ी कार्रवाई, सीनियर अधिकारी और असिस्टेंट रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू

13 February 2026 - 7:05 PM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ अभियान ने तोड़ी तस्करों की कमर, राज्यपाल कटारिया ने मान सरकार की सराहना की

पंजाब में ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ अभियान ने तोड़ी तस्करों की कमर, राज्यपाल कटारिया ने मान सरकार की सराहना की

13 February 2026 - 5:52 PM
Photo of ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’: 348वें दिन पंजाब पुलिस ने 8 किलो हेरोइन के साथ 171 तस्करों को किया गिरफ्तार 

‘युद्ध नशे के विरुद्ध’: 348वें दिन पंजाब पुलिस ने 8 किलो हेरोइन के साथ 171 तस्करों को किया गिरफ्तार 

13 February 2026 - 2:26 PM
Photo of शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा मोहाली के सरकारी स्कूल का आकस्मिक दौरा, स्कूल की नुहार बदलने के दिए आदेश

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा मोहाली के सरकारी स्कूल का आकस्मिक दौरा, स्कूल की नुहार बदलने के दिए आदेश

13 February 2026 - 1:59 PM
Photo of लक्की ओबेरॉय हत्याकांड में बड़ा खुलासा, नामजद दलबीरा ने लक्की के भाई पर लगाए गंभीर आरोप

लक्की ओबेरॉय हत्याकांड में बड़ा खुलासा, नामजद दलबीरा ने लक्की के भाई पर लगाए गंभीर आरोप

13 February 2026 - 1:14 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्पष्ट संदेश : पंजाब में अमन कानून की रक्षा के लिए सख्त व्यवस्था जारी रखी जाए

मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्पष्ट संदेश : पंजाब में अमन कानून की रक्षा के लिए सख्त व्यवस्था जारी रखी जाए

13 February 2026 - 1:11 PM
Photo of अमृतसर में नारको-तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 7.6 किग्रा हेरोइन और 21 हजार रुपये की ड्रग मनी सहित दो गिरफ्तार

अमृतसर में नारको-तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 7.6 किग्रा हेरोइन और 21 हजार रुपये की ड्रग मनी सहित दो गिरफ्तार

13 February 2026 - 12:28 PM
Photo of Punjab News : पीएम श्री स्कूल के विद्यार्थियों संग स्पीकर की मुलाकात, डिटेल में पढ़ें

Punjab News : पीएम श्री स्कूल के विद्यार्थियों संग स्पीकर की मुलाकात, डिटेल में पढ़ें

13 February 2026 - 12:18 PM
Back to top button