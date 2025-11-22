PM Modi G20 Summit : पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका G20 समिट में भाग लेने जोहान्सबर्ग पहुंचे। पीएम मोदी ने G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, जिसमें वे गर्मजोशी से मिलते हुए वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते दिखे। दोनों नेताओं की बातचीत का वीडियो सामने आया है।

तीन सत्रों को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी तीन सत्रों को संबोधित करेंगे। वहीं, दूसरा सत्र एक गतिशील विश्व- जी20 का योगदान है, जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम में कमी, खाद्य प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। तीसरे सत्र का सब्जेक्ट सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायोचित भविष्य है। इन तीनों सेशन को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं।

#WATCH | Johannesburg, South Africa | Prime Minister Narendra Modi interacts with Italian Prime Minister Giorgia Meloni during the G-20 Summit



(Source: DD News) pic.twitter.com/a4DvBgOLmD — ANI (@ANI) November 22, 2025

कई अहम चेहरे मौजूद नहीं

ट्रम्प, जिनपिंग और पुतिन की गैरमौजूदगी में भारत समिट का सबसे अहम चेहरा है। पीएम मोदी समिट के तीनों अहम सत्रों में क्लाइमेट रेजिलियंस और आर्थिक विकास, AI जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। भारत की ग्लोबल साउथ लीडरशिप और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से रखने में यह समिट अहम भूमिका अदा करेगा।

