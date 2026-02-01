Union Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में अपना रिकॉर्ड 9वां आम बजट पेश कर रही हैं. बजट पेश होने से ठीक पहले शेयर बाजार में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया, जबकि सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई हैं, उन्होंने कहा कि राज्य को हमेशा केंद्र सरकार से अपेक्षा से अधिक ही सहायता मिली है. मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा, “हमें पहले ही कई अहम परियोजनाओं और सहयोग मिल चुका है. इस बजट से भी हमारी उम्मीदें हैं, और आम तौर पर हमें हमारी अपेक्षा से अधिक ही लाभ मिला है. इस बार भी हमें उम्मीद से अधिक मिलने की संभावना है.”

लेकिन तुरंत बेचने की सुविधा नहीं

रविवार को बजट 2026 पेश किया जाएगा. इस मौके पर शेयर बाजार में भी नियमित लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित होगा. यह एक पुरानी परंपरा रही है कि जब 1 फरवरी को बजट पेश होता है और वह दिन वीकेंड पर पड़ता है, तब भी बाजार खुले रहते हैं. वही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है कि रविवार, 1 फरवरी 2026 को बजट वाले दिन शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहेंगे. इस दिन सेटलमेंट हॉलिडे रहेगा इसलिए 30 जनवरी को खरीदे गए शेयर 1 फरवरी को बेचने के योग्य नहीं होंगे. इसी कारण, बजट वाले दिन खरीदे गए स्टॉक्स को अगले दिन यानी तुरंत बेचने की अनुमति नहीं होगी.

वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा घटाया

सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था, जबकि वित्त वर्ष 2026 में इसे घटाकर 4.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए गारंटी के साथ दिए जाने वाले लोन की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है.

निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 9वां बजट

पिछले बजट में सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी थी. हर महीने लगभग एक लाख रुपये तक आय वाले लोगों को टैक्स स्लैब से बाहर किया गया था, जिससे मध्यम वर्ग को सीधे लाभ मिला. इस बार भी सैलरीड वर्ग की नजर इस पर होगी कि क्या टैक्स स्लैब में कोई नया बदलाव या अतिरिक्त राहत दी जाती है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, यानी रविवार, बजट 2026-27 पेश करेंगी. उनका बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा. खास बात यह है कि यह उनका लगातार 9वां केंद्रीय बजट होगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली के कर्तव्य भवन स्थित वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं. इसके बाद वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की एक प्रति सौंपेंगी. इसके बाद बजट को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी और सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा.

निर्मला सीतारमण-पंकज चौधरी ने फोटो खिंचवाई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 के दिन अपनी टीम के साथ फोटो खिंचवाई. इस तस्वीर में वित्त मंत्री और राज्य मंत्री के साथ वित्त मंत्रालय की पूरी टीम नजर आ रही है.

शशि थरूर ने रोजगार के बिना विकास पर जताई चिंता

बजट 2026 पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम सभी वित्त मंत्री के भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आर्थिक सर्वे में अच्छी वृद्धि का अनुमान दिखाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बढ़ोतरी के साथ पर्याप्त रोजगार भी सृजित होंगे. बिना रोजगार के विकास किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता.

निर्मला सीतारमण-पंकज चौधरी ने बजट राष्ट्रपति को सौंपी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी.

SMEs और किसानों के लिए राहत की उम्मीद

वही, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “निर्मला सीतारमण आज नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी. क्या वह लघु और मध्यम उद्योगों को राहत देंगी? क्या किसानों के लिए कोई कदम उठाया जाएगा? क्या आयकर स्लैब में बदलाव होगा? आज देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और निवेशक भारत नहीं आ रहे हैं. क्या यह बजट केवल भाजपा शासित राज्यों के लिए होगा?”

सोना-चांदी की कीमतें निचले सर्किट पर

वायदा कारोबार में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने से पहले सोने और चांदी की कीमतें निचले ‘सर्किट’ स्तर तक गिर गई हैं. हाल के दिनों में इनकी कीमतों में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब गिरावट दर्ज की जा रही है.

राष्ट्रपति ने सीतारमण को दही-चीनी खिलाई

राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाई और बजट के लिए शुभकामनाएं दी. इसके बाद वित्त मंत्री सीधे संसद भवन जाएंगी, जहां बजट को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी और फिर इसे पेश किया जाएगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी. लगातार 9वें बजट को पेश करने जा रही वित्त मंत्री सीतारमण से इस बार आम जनता को भी काफी उम्मीदें हैं.

प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन पहुंचे

बजट 2026 पेश होने के खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन पहुंचे हैं. थोड़ी ही देर में बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने वाली है. PM मोदी संसद में मौजूद रहकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुनेंगे.

अखिलेश यादव ने बजट पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद करें? ये बजट 5% लोगों के लिए बनता है.

निर्मला सीतारमण का बजट देशहित में होना चाहिए

बजट को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि निर्मला सीतारमण को बहुत बधाई, यह उनका नौवां बजट है, उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ चुनावी राज्यों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के हित में होना चाहिए. देश की अर्थव्यवस्था की दिशा अब उनके हाथ में है. प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि बजट चुनावी रंग लिए बिना, केवल देश के हित के लिए जारी किया जाना चाहिए.

पीएम मोदी समेत सभी मंत्री मौजूद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. उनका भाषण सुनने के लिए पीएम मोदी और अन्य सभी मंत्री संसद में मौजूद हैं. बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मोदी सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कामों का जिक्र कर रही हैं.

