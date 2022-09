डॉलर के मुकाबले रुपये की हालत दिन-प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। बता दें आज बाजार खुलते ही रुपये ने रिकॉर्ड निचले स्तर को छुआ है। डॉलर के मुकाबले 81.54 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया खुला है। यानी शुरुआत में ही रुपये में 56 पैसे की गिरावत देखी गई है। वहीं रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरने से कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी का आयात महंगा हो जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी। इस गिरावट के साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा गया है। महंगाई पहले से ही 6 फीसदी से ऊपर बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

