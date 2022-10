पिछले 8 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को PMAY योजना के तहत घर मिला: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के ‘गृह प्रवेश’ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया और पीएम आवास योजना के तहत निर्मित घरों का उद्घाटन किया।

मध्य प्रदेश के गृह प्रवेश कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले,“धनतेरस के अवसर पर, मैं देश के सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धनतेरस नई शुरुआत के साथ चिह्नित है। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख लाभार्थियों के लिए यह एक नई शुरुआत है।”

Prime Minister Narendra Modi participates in the ‘Griha Pravesh’ of more than 4.5 lakh beneficiaries of PMAY-G in Madhya Pradesh, via video conferencing and inaugurates houses built under PM Awas Yojana (Gramin) pic.twitter.com/rECbM9Oo3Y

— ANI (@ANI) October 22, 2022