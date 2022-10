नरेंद्र मोदी का झुका सिर ! ट्वीट कर बताई सारी बातें, जानें क्यों किसी के आगे नतमस्तक हुए PM Modi

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। खास तौर पर ट्विटर पर अमूमन ऐसा देखा गया है कि PM Modi जब भी कुछ भी ट्वीट करते हैं तो उसका काफी ज्यादा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें उन्होंने आज ऐसी एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो एक बुजूर्ग महिला के सामने झुकते नजर आ रहे हैँ। आज हम आपको उनके बारे में ही बताएंगे उनका नाम है उमा सचदेव।

Today I had a memorable interaction with Smt. Uma Suchdeva Ji. She is 90 years old and is blessed with great vigour and a spirit of optimism. Her husband, Colonel (Retd) HK Suchdeva was a widely respected veteran. Uma Ji is the aunt of General @Vedmalik1 Ji. pic.twitter.com/DMM3dyfgZO