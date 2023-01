‘बड़ी भीड़ के बारे में सूचित नहीं किया गया’: राहुल गांधी की ‘सुरक्षा चूक’ पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का जवाब

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी और इस कारण आज इसे रोकना पड़ा था। अब जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। उसने कहा कि यात्रा के आयोजकों ने उन्हें सूचित नहीं किया कि एक बड़ी भीड़ बनिहाल क्षेत्र से मार्च में शामिल होगी।

कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि सुरक्षा में चूक के कारण यात्रा रोक दी गई और आगे की सुरक्षा प्रदान किए जाने के बाद ही यात्रा फिर से शुरू होगी।

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कोई सुरक्षा नहीं थी और राहुल गांधी को बिना सुरक्षा के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, “अगर वह चलना भी चाहते हैं, तो हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को यहां आना होगा।”

Only authorised persons as identified by organisers & frisked crowd was allowed inside towards the route of Yatra. Organisers & managers of BJY did not intimate about large gathering from Banihal joining the Yatra, which thronged near the starting point. (1/3)

