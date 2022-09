जम्मू में मीटिंग के बाद गुलाम नबी आजाद का जोरदार वार, कहा -‘कांग्रेस की मीटिंग से ज़्यादा लोग मेरे समर्थन में आए’

कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने शनिवार को जम्मू में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और दावा किया कि 30-35 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडलों ने उनका समर्थन किया।

उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जो भी पार्टी बनाएंगे, उसमें वे लोग शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती और अब्दुल्ला फारूक सहित जम्मू-कश्मीर के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया।

मीडिया से बात करते हुए आजाद ने कहा, “मैं जम्मू में 30-35 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडलों के लगभग 400 लोगों से मिला। उन्होंने अपना समर्थन दिया, मैं जो भी पार्टी बनाऊंगा उसका हिस्सा बनूंगा।”

कांग्रेस के पूर्व नेता ने कहा, “मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस में मेरी बैठकों की तुलना में 4 गुना अधिक लोग मेरे समर्थन में आए हैं।”

