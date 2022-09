पूर्व पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में हुए शामिल, अपनी पार्टी पीएलसी का किया विलय

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amrinder Singh) सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए जबकि अपनी नवगठित पंजाब लोक कांग्रेस (पीएलसी) का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया। तोमर ने कहा, “कैप्टेन ने हमेशा देश को पार्टी के ऊपर रखा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज उनकी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय हो गया है। मैं उनका और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। सुरक्षा की सीमावर्ती राज्य सर्वोपरि हैं क्योंकि यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए, पंजाब में सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।”

Former Punjab CM Shri @capt_amarinder joins BJP at party headquarters in New Delhi. #JoinBJP https://t.co/UURLEy51Q2

— BJP (@BJP4India) September 19, 2022