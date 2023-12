पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज, राष्ट्रपति-पीएम ने दी श्रद्धांजलि

Advertisement

Atal Bihari Vajpayee: पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मारक पहुंचे और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। स दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष् जेपी नड्डा भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर और अन्य नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की।

पूर्व पीएम की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- ‘पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि-कोटि नमन। वे जीवनपर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणास्रोत बना रहेगा।’

#WATCH | Delhi: Visuals from 'Sadaiv Atal' memorial in Delhi where President Droupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankhar, Prime Minister Narendra Modi and several other leaders have paid floral tribute to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his birth anniversary. pic.twitter.com/8BwjNingMN