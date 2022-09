केंद्र सरकार का बड़ा फैसला- अगले साल से पैसेंजर कारों में 6 एयरबैग्स होना अनिवार्य

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 से यात्री वाहनों में कम से कम छह एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी लागत और वेरिएंट की परवाह किए बिना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

Safety of all passengers travelling in motor vehicles irrespective of their cost and variants is the foremost priority.