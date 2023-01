भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू-कश्मीर में प्रवेश, राहुल गांधी पहली बार जैकेट पहने दिखे

शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, राहुल गांधी को उत्तर भारतीय सर्दियों में प्रवेश के बाद पहली बार काली जैकेट पहने देखा गया। आम तौर पर, गांधी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसी जगहों से कड़ाके की ठंड में गुजरते हुए भी कम बाजू की सफेद टी-शर्ट पहने हुए दिखे हैं।

गांधी के जैकेट पहनने का कारण जम्मू के कई हिस्सों में सुबह से हुई रिमझिम बारिश को बताया जा रहा है। बाद में उन्हें इसे हटाते हुए और अपनी सिग्नेचर टी-शर्ट पर वापस जाते देखा गया। यात्रा कठुआ के हटली मोड़ इलाके से सुबह 7 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें एक घंटा पंद्रह मिनट की देरी हुई।

#WATCH | Bharat Jodo Yatra resumes from Kathua in Jammu & Kashmir on the 125th day of its journey; sees the participation of Shiv Sena (Uddhav Thackeray) leader Sanjay Raut today pic.twitter.com/Ve81omvQ5m