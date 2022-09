वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने बेटे मिहिर के साथ इस तरह Rafale जेट में पूरी की ‘sortie’

भारतीय वायु सेना (IAF) के चीफ मार्शल वीआर चौधरी (VR Chaudhari) ने शुक्रवार को अपने बेटे स्क्वाड्रन लीडर मिहिर वी चौधरी के साथ वायु सेना स्टेशन हासीमारा में तीन विमान लड़ाकू प्रशिक्षण मिशन के हिस्से के रूप में राफेल विमान पर एक ‘sortie’ उड़ान भरी। इस बारे में IAF द्वारा एक बयान में बताया गया।

आईएएफ ने एक बयान में कहा, “सीएएस और उनके बेटे द्वारा उड़ाई गई उड़ान भारतीय वायुसेना की बेहतरीन परंपराओं की निरंतरता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारे युवा नेताओं को तैयार करने और तैयार करने के महत्व को रेखांकित करती है।”

बयान में आगे कहा गया, “वायु सेना प्रमुख ने एयरबेस की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की और उनकी सराहना की और वहां तैनात कर्मियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कर्मियों से हर समय देश के आसमान की सुरक्षा के लिए अपने प्रयास जारी रखने का आग्रह किया।”

पिछले महीने, IAF चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बदलती सुरक्षा गतिशीलता को देखते हुए सैन्य अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण पैटर्न के उन्नयन और फाइन-ट्यूनिंग की आवश्यकता पर बल दिया था।

Air Chief Marshal VR Chaudhari, #CAS was on a visit to IAF's Eastern AOR. During the visit, CAS flew a sortie on #Rafale aircraft as part of three aircraft combat training mission at Air Force Station Hasimara with his son, Sqn Ldr Mihir V Chaudhari (1/3). pic.twitter.com/JNltzrRvvE

— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 9, 2022