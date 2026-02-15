Uttar Pradeshधर्मराज्य

बुलंदशहर में मुस्लिम महिला उजमा खान ने गंगाजल लेकर शुरू की महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा, शादी की मन्नत पूरी

Ajay Yadav15 February 2026 - 11:46 AM
1 minute read
UP News :
बुलंदशहर में मुस्लिम महिला उजमा खान ने गंगाजल लेकर शुरू की महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा, शादी की मन्नत पूरी

UP News : आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अनूपशहर से मुस्लिम महिला उजमा खान ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है, उन्होंने अपनी शादी की मन्नत पूरी होने पर गंगाजल लेकर गंगा महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने का संकल्प लिया है. यह यात्रा 14 फरवरी से शुरू हुई थी.

अपनी शादी के लिए मन्नत मांगी थी

उजमा खान ने बताया कि वह बीते चार साल से एक रिश्ते में हैं और उन्होंने अपनी शादी के लिए मन्नत मांगी थी. मन्नत पूरी होने पर अब वह अपने प्रेमी लोकेंद्र सिंह से शादी करेंगी. उजमा खान की दो बेटियां भी हैं. वह मूल रूप से रघुपुर की रहने वाली हैं और उनका प्रेमी लोकेंद्र सिंह भी रघुपुर के ही रहने वाले हैं.

सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता साथ

बता दें कि यह कांवड़ यात्रा चोला थाना क्षेत्र के ग्राम नैथला हसनपुर से होकर गुजरेगी. उजमा खान अनूपशहर से गंगाजल लेकर भोला भाईपुर गांव में स्थित गंगा महादेव मंदिर तक जाएंगी. फिर वह जलाभिषेक करेंगी.

उजमा खान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मी उनके साथ चल रहे हैं. इसके अलावा, हिंदू रक्षा दल और गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता भी अनूपशहर से भोला भाईपुर तक इस यात्रा में उनका साथ दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें- नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 February 2026 - 11:46 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 25वें दिन: पंजाब पुलिस ने 702 ठिकानों पर छापेमारी, 232 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 25वें दिन: पंजाब पुलिस ने 702 ठिकानों पर छापेमारी, 232 गिरफ्तार

15 February 2026 - 12:29 PM
Photo of महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, आस्था की डुबकी के साथ माघ मेले का समापन

महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, आस्था की डुबकी के साथ माघ मेले का समापन

15 February 2026 - 10:19 AM
Photo of महाशिवरात्रि 2026 : चार प्रहर पूजा से लेकर जलाभिषेक तक के शुभ मुहूर्त, जानें सभी शुभ योग और पूजा विधि

महाशिवरात्रि 2026 : चार प्रहर पूजा से लेकर जलाभिषेक तक के शुभ मुहूर्त, जानें सभी शुभ योग और पूजा विधि

15 February 2026 - 8:38 AM
Photo of पंजाब सरकार की नशा उन्मूलन मुहिम में बड़ी सफलता, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर साधा निशाना

पंजाब सरकार की नशा उन्मूलन मुहिम में बड़ी सफलता, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर साधा निशाना

15 February 2026 - 7:37 AM
Photo of नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

14 February 2026 - 4:02 PM
Photo of नोएडा में वैलेंटाइन डे पर कार में युवक-युवती की मौत, दोनों को लगी गोली

नोएडा में वैलेंटाइन डे पर कार में युवक-युवती की मौत, दोनों को लगी गोली

14 February 2026 - 3:24 PM
Photo of छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, चार जवानों की मौत

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, चार जवानों की मौत

14 February 2026 - 2:42 PM
Photo of कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान में बम की अफवाह से हड़कंप-फ्लाइट 6E3074 जांच के लिए रोकी गई

कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान में बम की अफवाह से हड़कंप-फ्लाइट 6E3074 जांच के लिए रोकी गई

14 February 2026 - 12:52 PM
Photo of महाशिवरात्रि 2026 व्रत : संकल्प कैसे लें और पारण कब करें- जानें पूरी विधि

महाशिवरात्रि 2026 व्रत : संकल्प कैसे लें और पारण कब करें- जानें पूरी विधि

14 February 2026 - 12:17 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने तीन अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने तीन अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

14 February 2026 - 10:58 AM
Back to top button