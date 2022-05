भारत में अगले महीने लॉन्च होने जा रहीं एक से बढ़कर एक कारें। कारों का शौकीन रखने वाले लोगों के लिए अगले महीने भारतीय मार्केट में अलग कंपनियों के तीन नए मॉडल के कार लॉन्च होने जा रही है। बता दें आप भी अगर नए कार खरीदने का इरादा बनाया है तो थोड़ा रूक जाए क्योंकि भारतीय बाजारों में मानसून के महीने में केई कारें लॉन्च होने जा रही है। खबरों की माने तो अगले महिने Honda City, Skoda, Maruti Ciaz, Mahindra Scorpio-N, Maruti Suzuki Brezza और Volkswagen Virtus के साथ अन्य टॉप मॉडल की सेडान सेगमेंट में नई कारें बाजारों में आने जा रही है। तो आइए जानते है अगले महीने भारतीय बाजारों में लॉन्च होने वाली इन कारों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें..

मारुति सुजुकी अगले महीने अपनी पुराने मॉडल की कार Vitara Brezza से Vitara नाम को हटाकर एक नई मॉडल की ब्रेजा को बाजार में लेकर आने वाली है। बता दें कंपनी ने नई Brezza में कई सारे अपडेट भी किया है। इसके अलावा इस कार को SUV में नए फीचर्स और पहले से भी ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ लॉन्च करेगी।

In terms of initial impressions, the interiors are a significant improvement over the current Scorpio and no longer resemble an ageing SUV#MahindraScorpioN #Mahindra https://t.co/l5kaeViqZO