मजीठिया को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत, आय से अधिक संपत्ति का मामला

Karan Panchal4 December 2025 - 4:19 PM
Bikram Singh Majithia
मजीठिया को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत, आय से अधिक संपत्ति का मामला

Bikram Singh Majithia : बिक्रम मजीठिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। उन्हें जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अभी इस मामले में ऑर्डर नहीं आया है।

केस में 200 गवाह

बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस चालान पेश कर चुकी है। चार्जशीट में कई अकाली और बीजेपी नेताओं के भी बयान दर्ज हैं। वहीं, दावा किया जा रहा है कि विजिलेंस ने तय समय पर चार्जशीट दाखिल की है। विजिलेंस का दावा है कि 400 बैंक खातों का दस साल तक रिकॉर्ड खंगाला गया है। केस में 200 गवाह बनाए गए हैं।

भगोड़ा घोषित करने की याचिका

मजीठिया आय से अधिक संपत्ति मामले में 25 जून को गिरफ्तार हुए थे। वह पांच महीने से जेल में है। दूसरी तरफ मोहाली अदालत में आज बिक्रम मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल को भगोड़ा घोषित करने की याचिका पर सुनवाई होगी। इस दौरान उनके वकील की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। उन्हें पहले ही केस में नामजद किया जा चुका है।

