Punjab

Halwara Airport : Air India को वायु सेना से अनुमति, 30 वर्षों बाद हलवारा Airport से उड़ानें होंगी शुरू

Karan Panchal1 February 2026 - 1:47 PM
3 minutes read
Halwara Airport
Halwara Airport : Air India को वायु सेना से अनुमति, 30 वर्षों बाद हलवारा Airport से उड़ानें होंगी शुरू

Halwara Airport : कई वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद हलवारा हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू होने जा रही हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी 2026 को टर्मिनल भवन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूर्व राज्यसभा सदस्य और वर्तमान पंजाब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने इस मामले की लगातार पैरवी की।

हवाई अड्डे का संचालन शुरू होना क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने तथा पंजाब के औद्योगिक और आर्थिक विकास, विशेषकर लुधियाना और आसपास के जिलों के लिए संजीव अरोड़ा की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस संबंध में किए गए प्रमुख प्रयास और उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

22 नवंबर 2022 : हवाई अड्डे की रुकी हुई प्रगति को पुनः शुरू कराने के लिए मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप।

11 दिसंबर 2022 : निर्माण कार्य पुनः आरंभ करने हेतु 50 करोड़ रुपये जारी किए गए।

17 जनवरी 2023 : सांसद संजीव अरोड़ा ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से दिल्ली–लुधियाना उड़ानें पुनः शुरू करने की अपील की।

14 अप्रैल 2023 : सांसद अरोड़ा ने हलवारा से उड़ानें शुरू करने के लिए सभी एयरलाइनों को पत्र लिखा।

7 मई 2023 : सांसद अरोड़ा ने हलवारा हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की वकालत की।

22 अगस्त 2023 : नागरिक उड्डयन सचिव श्री राजीव बंसल से अनुमति मिलने के बाद एयरलाइनों को हलवारा से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानें शुरू करने की स्वीकृति मिली।

26 अगस्त 2023 : सांसद अरोड़ा ने विकास प्रगति की समीक्षा हेतु हलवारा हवाई अड्डे का दौरा किया।

9 जनवरी 2024 : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निर्माण प्रगति पर अद्यतन जानकारी दी।

31 जनवरी 2024 : लुधियाना के पास हलवारा में अंतरिम टर्मिनल भवन के उद्घाटन का अनुरोध किया गया।

19 जुलाई 2024 : सांसद अरोड़ा ने एएआई, पीडब्ल्यूडी और भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य की समीक्षा की।

13 अगस्त 2024 : सांसद अरोड़ा ने टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन से उड़ान संचालन पर चर्चा की।

29 अगस्त 2024 : सांसद अरोड़ा ने गुरुग्राम में एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, उड़ानें जल्द शुरू करने का भरोसा मिला।

3 सितंबर 2024 : सांसद अरोड़ा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर निर्माण कार्य तेज करने की मांग की।

21 दिसंबर 2024 : हवाई अड्डे के कोड और संचालन तिथि पर एएआई अध्यक्ष श्री विपिन कुमार के साथ बैठक हुई।

8 जनवरी 2025 : एयर इंडिया ने सूचित किया कि कमीशनिंग और अनुमोदन प्रक्रिया के बाद उड़ानें शुरू होंगी।

10 जनवरी 2025 : एयर इंडिया ने हलवारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें संचालित करने पर सहमति दी।

4 फरवरी 2025 : हलवारा हवाई अड्डे को एच डब्ल्यू आर हवाई कोड प्राप्त हुआ।

19 फरवरी 2025 : सांसद अरोड़ा और डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने अंतिम चरण के कार्यों की समीक्षा की।

23 मई 2025 : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सिविल एविएशन मंत्रालय से टर्मिनल को चालू करने और उड़ानें साहनेवाल से हलवारा स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।

जून 2025 : ढांचागत कार्य पूरे हुए, 2,000 वर्ग मीटर टर्मिनल भवन का आंतरिक कार्य एवं ग्लास फेकेड का कार्य पूरा हुआ।

27 जुलाई 2025 : तकनीकी कारणों से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित वर्चुअल उद्घाटन स्थगित किया गया।

2 दिसंबर 2025 : राज्यसभा में सांसद राजिंदर गुप्ता ने प्रतिदिन 2,500 यात्रियों की क्षमता का उल्लेख करते हुए संचालन तेज करने की अपील की।

29 दिसंबर 2025 : एयर इंडिया ने सप्ताह में पांच दिन उड़ानों की अनुमति प्राप्त की और अतिरिक्त स्लॉट की मांग की।

15 जनवरी 2026 : अंतिम सुरक्षा ऑडिट पूरा, बीसीएएस ने संचालन की अनुमति दी।

28 जनवरी 2026 : डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन और एसएसपी (देहात) अंकुर गुप्ता द्वारा अंतिम निरीक्षण किया गया।

29 जनवरी 2026 : प्रधानमंत्री कार्यालय से 1 फरवरी उद्घाटन की आधिकारिक पुष्टि मिली, एयर इंडिया ने सप्ताह में सात दिन उड़ानों का अनुरोध किया।

1 फरवरी 2026 : माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम लगभग 3:45 बजे टर्मिनल भवन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे।

हलवारा हवाई अड्डे के चालू होने से क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत होगा, उद्योग और यात्रियों के यात्रा समय में कमी आएगी तथा पंजाब के औद्योगिक, निर्यात और निवेश वातावरण को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से उत्तर भारत के प्रमुख विनिर्माण केंद्र लुधियाना को इसका बड़ा लाभ होगा।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में संजीव अरोड़ा द्वारा निरंतर फॉलो-अप, नीतिगत भागीदारी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरलाइन ऑपरेटरों तथा पंजाब सरकार के बीच समन्वय ने इस लंबे समय से लंबित परियोजना को सफल बनाया।

ये भी पढ़ें- Budget 2026 : इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, जानिए क्या हुआ महंगा-क्या हुआ सस्ता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 February 2026 - 1:47 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of गुजरात के छात्रों का पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग में शैक्षणिक दौरा, कृषि मुद्दों पर हुआ संवाद

गुजरात के छात्रों का पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग में शैक्षणिक दौरा, कृषि मुद्दों पर हुआ संवाद

1 February 2026 - 1:49 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पीएम मोदी से राज्य के अहम मुद्दों के तुरंत समाधान की अपील की

पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पीएम मोदी से राज्य के अहम मुद्दों के तुरंत समाधान की अपील की

1 February 2026 - 1:11 PM
Photo of Punjab News : नशे पर ZERO टॉलरेंस, लालजीत सिंह भुल्लर ने जेलों में किया औचक निरीक्षण

Punjab News : नशे पर ZERO टॉलरेंस, लालजीत सिंह भुल्लर ने जेलों में किया औचक निरीक्षण

1 February 2026 - 11:35 AM
Photo of मंत्री संजीव अरोड़ा ने नगर निगम और सुधार ट्रस्टों के साथ बैठक कर स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की

मंत्री संजीव अरोड़ा ने नगर निगम और सुधार ट्रस्टों के साथ बैठक कर स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की

1 February 2026 - 10:43 AM
Photo of पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें और आवेदन जमा करने की नई पहल की शुरुआत

पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें और आवेदन जमा करने की नई पहल की शुरुआत

1 February 2026 - 10:26 AM
Photo of Punjab News : निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि क्षेत्र में तकनीकी मदद को आगे आया दक्षिण कोरिया

Punjab News : निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि क्षेत्र में तकनीकी मदद को आगे आया दक्षिण कोरिया

31 January 2026 - 7:37 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’: डीजीपी पंजाब ने सीमावर्ती जिलों में गैंगस्टरों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों की समीक्षा की

‘गैंगस्टरां ते वार’: डीजीपी पंजाब ने सीमावर्ती जिलों में गैंगस्टरों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों की समीक्षा की

31 January 2026 - 12:20 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 11वेँ दिन पंजाब पुलिस ने 795 स्थानों पर की छापेमारी,  हथियारों समेत 201 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 11वेँ दिन पंजाब पुलिस ने 795 स्थानों पर की छापेमारी,  हथियारों समेत 201 गिरफ्तार

31 January 2026 - 11:38 AM
Photo of अमृतसर में सीमा पार से संचालित नार्को तस्करी नेटवर्क से जुड़े दो व्यक्ति 51.5 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार

अमृतसर में सीमा पार से संचालित नार्को तस्करी नेटवर्क से जुड़े दो व्यक्ति 51.5 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार

31 January 2026 - 11:11 AM
Photo of पंजाब विजिलेंस ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट को 32,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

पंजाब विजिलेंस ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट को 32,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

31 January 2026 - 11:04 AM
Back to top button