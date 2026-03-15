Punjab

गैंगस्टरां ते वार का 54वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 529 स्थानों पर छापेमारी, 196 गिरफ्तार

Karan Panchal15 March 2026 - 7:56 PM
1 minute read
Gangstran Te Vaar
गैंगस्टरां ते वार का 54वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 529 स्थानों पर छापेमारी, 196 गिरफ्तार

Gangstran Te Vaar : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक “गैंगस्टरां ते वार” मुहिम के 54वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मैप किए गए 529 ठिकानों पर छापेमारी की।

“गैंगस्टरां ते वार” पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक निर्णायक मुहिम है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

जांच और गहन पूछताछ के बाद हुई रिहाई

54वें दिन पुलिस टीमों ने 196 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चार हथियार बरामद किए। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 14,722 हो गई है। इसके अलावा 70 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 107 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने तीन भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकते हैं।

ड्रग मनी समेत हेरोइन बरामद

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” को 379वें दिन भी जारी रखते हुए आज 80 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 9 किलो हेरोइन, 700 ग्राम अफीम, 5 किलो भुक्की, 2457 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 10,400 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

पंजाब पुलिस इन एक्शन मोड

इसके साथ ही पिछले 379 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 53,712 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने आज 33 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार भी किया है।

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान, 4 मई को आएगा रिजल्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal15 March 2026 - 7:56 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में फल और सब्जियों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं, सफल फूड प्रोसेसिंग किसानों के मुनाफे को बढ़ाएगी- सीएम मान

पंजाब में फल और सब्जियों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं, सफल फूड प्रोसेसिंग किसानों के मुनाफे को बढ़ाएगी- सीएम मान

15 March 2026 - 7:09 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने निवेशकों से की अपील, टेक्नोलॉजी से बढ़ेगा उद्योग

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने निवेशकों से की अपील, टेक्नोलॉजी से बढ़ेगा उद्योग

15 March 2026 - 6:20 PM
Photo of प्रोग्रेसिव पंजाब निवेश सम्मेलन 2026, प्लास्टिक और विशेष रसायन क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश

प्रोग्रेसिव पंजाब निवेश सम्मेलन 2026, प्लास्टिक और विशेष रसायन क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश

15 March 2026 - 5:40 PM
Photo of AI के उपयोग से सरकारी सेवाओं को तेज और प्रभावी बनाएगी पंजाब सरकार- संजीव अरोड़ा

AI के उपयोग से सरकारी सेवाओं को तेज और प्रभावी बनाएगी पंजाब सरकार- संजीव अरोड़ा

15 March 2026 - 3:32 PM
Photo of पंजाब डेयरी और पशु पोषण का ग्लोबल हब बनने की दिशा में, गुरमीत खड्डियां ने निवेशकों को किया प्रभावित

पंजाब डेयरी और पशु पोषण का ग्लोबल हब बनने की दिशा में, गुरमीत खड्डियां ने निवेशकों को किया प्रभावित

15 March 2026 - 3:13 PM
Photo of पीपीआईएस 2026 : पंजाब साइकिल और ई-बाइक उद्योग के साथ वैश्विक बाजार में कदम रखने को तैयार

पीपीआईएस 2026 : पंजाब साइकिल और ई-बाइक उद्योग के साथ वैश्विक बाजार में कदम रखने को तैयार

15 March 2026 - 2:49 PM
Photo of पंजाब प्रतिभा और नवाचार का केंद्र, जहां 40 यूनिवर्सिटी, 1 हजार से अधिक कॉलेज और 7 लाख छात्र मौजूद

पंजाब प्रतिभा और नवाचार का केंद्र, जहां 40 यूनिवर्सिटी, 1 हजार से अधिक कॉलेज और 7 लाख छात्र मौजूद

15 March 2026 - 1:55 PM
Photo of रक्षा क्षेत्र में पंजाब की भूमिका और एमएसएमई शामिल करने की वकालत

रक्षा क्षेत्र में पंजाब की भूमिका और एमएसएमई शामिल करने की वकालत

15 March 2026 - 1:52 PM
Photo of पंजाब में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.07 लाख मामलों का निपटारा, 761 करोड़ रुपए के अवार्ड पास

पंजाब में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.07 लाख मामलों का निपटारा, 761 करोड़ रुपए के अवार्ड पास

15 March 2026 - 12:42 PM
Photo of ISI से जुड़े हथियार तस्करी माड्यूल का पर्दाफाश, अमृतसर से ए के-47 समेत चार हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

ISI से जुड़े हथियार तस्करी माड्यूल का पर्दाफाश, अमृतसर से ए के-47 समेत चार हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

15 March 2026 - 12:06 PM
Back to top button