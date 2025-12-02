Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (शिअद), कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.

चीमा ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी-शिअद गठबंधन संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि पंजाब में अब अकाली और बीजेपी का गठबंधन कामयाब नहीं होगा. चीमा ने कहा कि बादल और कैप्टन परिवारों ने लंबे समय तक पंजाब पर राजनीतिक कब्जा रखा और केवल स्वार्थ की राजनीति की, जिसका खामियाजा पंजाबियों को भुगतना पड़ा. उनके कार्यकाल में लैंड माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और खनन माफिया पनपे, साथ ही गुरु ग्रंथों की बेअदबी जैसी घटनाएं भी हुईं.

सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता कायम

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में कई बदलाव किए हैं. वहीं, सरकारी नौकरियां में पूरी तरह पारदर्शिता आई है और हमारा लक्ष्य सिर्फ पंजाब को तरक्की की ओर ले जाना है. पंजाबी अब इन दोनों परिवारों की असलियत जान चुके हैं. इसलिए अगले 20 से 25 वर्षों तक अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है. पंजाबी अब इन दोनों परिवारों के चुंगल में आने वाला नहीं है.

चीमा का खालिस्तानी विचारधारा पर बयान

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब में फैल रही खालिस्तानी विचारधारा पर भी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि पंजाब की तरक्की कुछ लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए वे एकजुट नहीं होना चाहते हैं. इन नेताओं के कारण पंजाब में गैंगस्टरवाद भी पनपा, जिसे अब आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह समाप्त करने में लगी है. सरकार ने गैंगस्टरों को साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने पंजाब का माहौल खराब किया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और गड़बड़ी करने वालों को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा.

