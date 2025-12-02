Punjab

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान : अकाली-बीजेपी गठबंधन कामयाब नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और पंजाब में कानून व्यवस्था मजबूत

Ajay Yadav2 December 2025 - 9:21 AM
1 minute read
Punjab News :
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान: अकाली-बीजेपी गठबंधन कामयाब नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और पंजाब में कानून व्यवस्था मजबूत

Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (शिअद), कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.

चीमा ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी-शिअद गठबंधन संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि पंजाब में अब अकाली और बीजेपी का गठबंधन कामयाब नहीं होगा. चीमा ने कहा कि बादल और कैप्टन परिवारों ने लंबे समय तक पंजाब पर राजनीतिक कब्जा रखा और केवल स्वार्थ की राजनीति की, जिसका खामियाजा पंजाबियों को भुगतना पड़ा. उनके कार्यकाल में लैंड माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और खनन माफिया पनपे, साथ ही गुरु ग्रंथों की बेअदबी जैसी घटनाएं भी हुईं.

सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता कायम

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में कई बदलाव किए हैं. वहीं, सरकारी नौकरियां में पूरी तरह पारदर्शिता आई है और हमारा लक्ष्य सिर्फ पंजाब को तरक्की की ओर ले जाना है. पंजाबी अब इन दोनों परिवारों की असलियत जान चुके हैं. इसलिए अगले 20 से 25 वर्षों तक अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है. पंजाबी अब इन दोनों परिवारों के चुंगल में आने वाला नहीं है.

चीमा का खालिस्तानी विचारधारा पर बयान

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब में फैल रही खालिस्तानी विचारधारा पर भी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि पंजाब की तरक्की कुछ लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए वे एकजुट नहीं होना चाहते हैं. इन नेताओं के कारण पंजाब में गैंगस्टरवाद भी पनपा, जिसे अब आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह समाप्त करने में लगी है. सरकार ने गैंगस्टरों को साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने पंजाब का माहौल खराब किया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और गड़बड़ी करने वालों को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू : पेपरलेस विधानसभा में विधायकों ने ली शपथ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 December 2025 - 9:21 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

2 December 2025 - 3:21 PM
Photo of चंडीगढ़ सेक्टर-26 में पैरी की हत्या, बंबीहा गैंग की भूमिका पर जांच जारी

चंडीगढ़ सेक्टर-26 में पैरी की हत्या, बंबीहा गैंग की भूमिका पर जांच जारी

2 December 2025 - 2:40 PM
Photo of Punjab News : शराब परोसने पर आबकारी विभाग की Raid, सूचना के आधार पर कार्रवाई

Punjab News : शराब परोसने पर आबकारी विभाग की Raid, सूचना के आधार पर कार्रवाई

2 December 2025 - 2:09 PM
Photo of फिरोजपुर में वक्फ बोर्ड अधिकारी 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

फिरोजपुर में वक्फ बोर्ड अधिकारी 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

2 December 2025 - 2:08 PM
Photo of कपूरथला: अनाथ, बेसहारा और दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम्स का पंजीकरण अनिवार्य

कपूरथला: अनाथ, बेसहारा और दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम्स का पंजीकरण अनिवार्य

2 December 2025 - 1:29 PM
Photo of गैंगस्टर ‘पैरी’ की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

गैंगस्टर ‘पैरी’ की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

2 December 2025 - 12:41 PM
Photo of CM Mann Japan Visit : सीएम भगवंत मान का जापान दौरा, पंजाब में निवेश का निमंत्रण

CM Mann Japan Visit : सीएम भगवंत मान का जापान दौरा, पंजाब में निवेश का निमंत्रण

2 December 2025 - 11:34 AM
Photo of गुरदासपुर में बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा : पुलिस पर ग्रेनेड हमले की साजिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार

गुरदासपुर में बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा : पुलिस पर ग्रेनेड हमले की साजिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार

2 December 2025 - 10:03 AM
Photo of बस स्टैंड हत्याकांड का मुख्य आरोपी लवप्रीत सिंह गुजरात से गिरफ्तार, अमृतसर में होगी पूछताछ

बस स्टैंड हत्याकांड का मुख्य आरोपी लवप्रीत सिंह गुजरात से गिरफ्तार, अमृतसर में होगी पूछताछ

2 December 2025 - 8:33 AM
Photo of पंजाब सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान और दक्षिण कोरिया दौरे पर, निवेश और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने का लक्ष्य

पंजाब सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान और दक्षिण कोरिया दौरे पर, निवेश और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने का लक्ष्य

1 December 2025 - 8:30 PM
Back to top button