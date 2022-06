बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर KK का कोलकाता में मंगलवार 31 मई 2022 की देर रात को अचानक निधन हो गया है। बॉलिवुड के फेमस सिंगर के निधन से सभी कोई बहुत ही ज्यादा दुखी है। बता दें बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर KK (कृष्णकुमार कुन्नाथ) का 53 साल की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर के बाद आज सुबह उनकी पत्नी अपने दोनो बच्चों के साथ कोलकाता पहुंच गई थी। परिवार के कोलकाता पहुंचने के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि खबरों के अनुसार केके का पोस्टमार्टम हो गया है। इसके साथ ही उनके पार्थिव शरीर को कोलकाता से मुंबई उनके घर ले जाया जाएगा।

खबरों के अनुसार अचानक हम सब के बीच से बॉलीवुड के फेमस सिंगर KK के चले जाने से सभी कोई शोक स्तब्ध है। हालांकि KK के पार्थिव शरीर को एयर इंडिया की AI 773 फ्लाइट से मुंबई ले जाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, कोलकाता से इस विमान ने 5.15 बजे उड़ान भर लिया है और करीब 8.15 को मुंबई में लैंड कर जाएगा।

