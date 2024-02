Amyra Dastur Actress's breakup on Valentine's Day, pain expressed in the post

Amyra Dastur Breakup:

वैलेंटाइन डे (Valentines Day 2024) के मौके पर जहां पूरी दुनिया (Amyra Dastur) प्यार में डूबी है तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें ब्रेकअप के दर्द से गुजरना पड़ रहा है। एक तरफ बॉलीवुड सेलेब्स अपने लवर के साथ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर (Amyra Dastur) को ब्रेकअप का दर्द सहना पड़ रहा है। दरअसल, अमायरा ने सोशल मीडिया (Amyra Dastur) पर एक पोस्ट शेयर की है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनका ब्रेकअप हो गया है।

एक्ट्रेस ने शेयर की पोस्ट

अमायरा दस्तूर (Amyra Dastur Breakup) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह बाथरोब पहने हुए दिख रही हैं। तस्वीर में एक्ट्रेस अपने हाथ में एक कप पकड़े हुए थोड़ी परेशान दिख रही हैं। फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन दिया, ‘लाइफ अपडेट: चीजें अब आसान नहीं रहीं। ये ब्रेकअप आसान नहीं था।’

यूजर्स ने दिए अपने रिएक्शन

एक्ट्रेस का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगा है। उनकी पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं। इस बीच एक यूजर ने लिखा, ‘आसान किसके लिए है भाई। खुश रहो और प्यार फैलाओ।’ वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘कोई नहीं मैं आपको हमेशा प्यार करुंगा मैम। वन साइडेड ही सही।’ इस तरह कई यूजर्स एक्ट्रेस की पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

इन स्टार्स का भी टूटा दिल

आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे के प्यार भरे इस मौसम में अमायरा दस्तूर के अलावा टीवी एक्ट्रेस पवित्र पुनिया का दिल भी टूटा है। हाल ही में एजाज खान के साथ एक्ट्रेस ने अपना ब्रेकअप कंफर्म किया है। दोनों तीन साल तक लिवइन में रहे थे लेकिन अब दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल और दलजीत कौर भी अपने तलाक को लेकर खबरों में बनी हुई हैं।

इन स्टार्स का भी टूटा दिल

अमायरा दस्तूर का करियर

अमायरा दस्तूर के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2013 में आई फिल्म ‘इश्क’ से डेब्यू किया था। अपने करियर में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है लेकिन अब तक उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई है। बॉलीवुड के अलावा अमायरा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ फिल्में की हैं। एक्ट्रेस को आखिरी बार पंजाबी फिल्म ‘निम्मी’ में देखा गया था।

