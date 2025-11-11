Punjab

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पुस्तक ‘साडा पंजाब’ का पंजाबी संस्करण रिलीज

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पुस्तक 'साडा पंजाब' का पंजाबी संस्करण रिलीज

फटाफट पढ़ें:

  • भगवंत मान ने ‘साडा पंजाब’ पुस्तक जारी की
  • लेखक मुनीश जिंदल को सीएम ने बधाई दी
  • किताब में पंजाब का इतिहास विस्तार से
  • सिख वीरों की गाथा पुस्तक में शामिल
  • पुस्तक बढ़ाएगी पंजाबियत की पहचान

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते दिन प्रसिद्ध लेखक मुनीश जिंदल द्वारा लिखित लोकप्रिय पुस्तक साडा पंजाब का पंजाबी संस्करण मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय धूरी में रिलीज किया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धूरी में जन्मे लेखक मुनीश जिंदल को बधाई दी और पंजाब के इतिहास तथा संस्कृति सहित पूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाली इस व्यापक पुस्तक के पंजाबी संस्करण को प्रस्तुत करने के लिए उनकी सराहना की.

पंजाब के इतिहास और संस्कृति पर आधारित पुस्तक

उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक में पंजाब का भूगोल, प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान इतिहास और संस्कृति को शामिल किया गया है, साथ ही पंजाब में चलीं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों तथा पंजाब के निर्माण के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है. इस पुस्तक में सिख इतिहास को अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है. पुस्तक में पंजाब के सभी जिलों के इतिहास से अब तक की जानकारी विस्तार से दी गई है. शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु द्वारा भारत की आजादी के लिए दी गई शहादतों का विस्तृत अध्याय पंजाब की नौजवान पीढ़ी को प्रेरित करता है.

पंजाब और पंजाबियत के प्रति जागरूकता बढ़ाना

इस किताब के बारे में विस्तार से बताते हुए लेखक मुनीश जिंदल ने कहा कि इस किताब का उद्देश्य समाज में पंजाब और पंजाबियत के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना है. उन्होंने बताया कि पिछले 13 वर्षों से प्रकाशित हो रहे इस किताब के अंग्रेजी संस्करण को लाखों पाठकों से प्रशंसा और प्यार मिला है, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि लंबे समय से प्रतीक्षित इसके पंजाबी रूप के प्रकाशित होने से यह किताब हर पंजाबी को पंजाब से जोड़ेगी. यह किताब प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगी.

लेखक ने मुख्यमंत्री मान का जताया आभार

लेखक मुनीश जिंदल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हुए कहा कि पंजाब की मिट्टी, मातृभाषा और पंजाबियत की आत्मा को समर्पित इस किताब का पंजाब के मुख्यमंत्री के हाथों जारी होना हमारे पंजाब के लिए गर्व की बात है. इस अवसर पर मौजूद पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखों, पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के चेयरमैन श्री दलवीर सिंह ढिल्लों ने भी लेखक मुनीश जिंदल को इस कार्य के लिए बधाई दी.

