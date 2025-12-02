Punjab News : चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में सोमवार शाम को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और सेक्टर-33 निवासी इंदरप्रीत सिंह पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूत्रों के अनुसार, इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। घटना के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग आमने-सामने आ गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

सोशल मीडिया पर दोनों गैंग की चुनौती

सूत्रों के मुताबिक, लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पैरी हमारे ग्रुप का गद्दार था और क्लबों से फोन करके पैसे वसूलता था, इसलिए उसे मारना पड़ा। दूसरी ओर, गोल्डी बराड़ का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह लॉरेंस को गद्दार बता रहा है। गोल्डी का दावा है कि पैरी ने लॉरेंस के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया था और उसे दोस्ती के बहाने बुलाकर मारवाया गया। इन वायरल मैसेज और ऑडियो क्लिप की किसी भी प्रकार की पुष्टि अभी ‘पंजाब केसरी’ नहीं करता।

पुलिस सतर्क, सभी एंट्री प्वाइंट सील

चंडीगढ़ पुलिस ने इंदरप्रीत सिंह की हत्या के बाद उच्च सतर्कता बरतते हुए शहर के सभी एंट्री प्वाइंट सील कर दिए हैं। पुलिस को शक है कि हमलावर पंचकूला की तरफ भाग सकते हैं। सभी वाहनों की सख्त जांच की जा रही है और मोहाली-पंचकूला की सीमाओं पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। पुलिस कर्मचारियों ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच शुरू कर दी है ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके।

क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा बढ़ाई गई

घटना के बाद सेक्टर-26 और आसपास के इलाकों में आम लोगों में भय का माहौल है। पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी है और नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। प्रशासन ने कहा कि सभी संबंधित गैंगस्टरों की गिरफ्तारी के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें CM सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ब्रेकफास्ट मीटिंग, हाईकमान के निर्देश पर हुई मुलाकात

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप