Vice President Candidate: दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय में हुए भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान हुआ है। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, “उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई संसदीय बोर्ड बैठक में सभी शामिल रहे। कई नामों पर चर्चा हुई, सभी नामों पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम अपने किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी का नाम आगे करते हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 5 जुलाई ही जारी हो चुकी है। उम्मीदवार इसके लिए 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चुनाव के लिए आयोग ने 6 अगस्त की तारीख तय की है। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। NDA ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है।

Kisan Putra Jagdeep Dhankhar Ji is known for his humility. He brings with him an illustrious legal, legislative and gubernatorial career. He has always worked for the well-being of farmers, youth, women and the marginalised. Glad that he will be our VP candidate. @jdhankhar1 pic.twitter.com/TJ0d05gAa8