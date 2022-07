DSP Murder Case: हरियाणा में कल DSP सुरेंद्र सिंह की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पूरे देश में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि नूंह में खनन माफिया के गुर्गों ने बेखौफ अंदाज में मंगलवार को डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कल निर्मम हत्या कर दी गई थी। बता दें अवैध खनन की जांच करने गए हरियाणा के डीएसपी को कुचलने वाले ट्रक चालक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी नूंह के एसपी ने बुधवार यानी आज शाम को जानकारी दी है।

Accused Mittar s/o Ishak in DSP murder case has been arrested by Haryana Police from Village Ganghora, PS Pahari District Bharatpur today