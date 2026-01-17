क्राइमविदेश

बांग्लादेश में एक और हिंदू की निर्मम हत्या, कट्टरपंथी ने अलग तरीके से उतारा मौत के घाट

Shanti Kumari17 January 2026 - 2:56 PM
1 minute read
Bangladesh Hindu Murder

Bangladesh Hindu Murder : बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही है। पिछले एक महीने में लगभग 10 हिंदुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा है, और अब भी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू लगातार मारे जा रहे हैं। ताजा मामला शुक्रवार की है। जहां एक और हिंदू को अपने धर्म के कारण हत्या का शिकार होना पड़ा।

ये मामला राजबाड़ी जिले के सदर उपजिले की है। जहां 30 वर्षीय रिपन साहा पेट्रोल पंप पर काम करता था। काम के दौरान पेट्रोल पंप पर एक कार सवार आया और गाड़ी में फ्यूल डलवाया। फ्यूल डालने के बाद जब रिपन ने उसके पैसे मांगे तो कार चालन के उसे जानबूझकर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

जान-बूझकर हिंदू को कुचला – थाना प्रभारी

इस पूरे घटनाक्रम में राजबाड़ी सदर थाने के प्रभारी अधिकारी खोंदकार जियाउर रहमान ने बताया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या है। उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और उसके मालिक अबुल हाशेम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की राजबाड़ी जिला इकाई का पूर्व कोषाध्यक्ष बताया जा रहा है।

वहीं, रिपन को बेरहमी से कुचलने वाले आरोपी वाहन चालक की पहचान कमाल हुसैन को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ित कार के सामने खड़ा था क्योंकि पेट्रोल का भुगतान नहीं किया गया था। उसी दौरान उसे कुचल दिया गया और आरोपी फरार हो गए। इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया जाएगा।

