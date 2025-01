Share

Amit Shah At Book Launch : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (2 जनवरी 2025) को ‘J&K and Ladakh Through the Ages’ पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर, धारा 370, और आतंकवाद के मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने यह भी स्पष्ट संकेत दिया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) जल्द ही भारत का हिस्सा होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि कश्मीरी, डोगरी, बालटी, और झंस्कारी भाषाओं को मान्यता देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय संस्कृति और भाषाओं को जीवित रखने की प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके लिए मैं पीएम मोदी का धन्यवाद देता हूं। शाह ने कहा कि यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री कश्मीर के बारे में कितना सोचते हैं।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के इतिहास, संस्कृति और महत्त्व को दर्शाती 'जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख: सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृत्तांत' पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम से लाइव…

https://t.co/iwGrb6On02 — Amit Shah (@AmitShah) January 2, 2025

धारा 370 और 35ए आतंकवाद का मूल कारण था

गृह मंत्री ने धारा 370 और 35ए को कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद का मूल कारण बताया। उन्होंने कहा, “धारा 370 ने कश्मीर और भारत के बीच एक अवरोध पैदा किया था। इसे हटाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है और विकास के नए रास्ते खुले हैं।”

कश्मीर का ऐतिहासिक महत्व

उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के जरिए कश्मीर के इतिहास को प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। शाह ने जोर देते हुए कहा, “भारत की सीमाएं भू-राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और गांधार से ओडिशा तक हम सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़े हैं।”

इतिहास पर पुनर्विचार की आवश्यकता

अमित शाह ने ब्रिटिश शासन के दौरान लिखे गए भारतीय इतिहास की आलोचना करते हुए कहा कि यह शासकों को खुश करने के लिए लिखा गया था। उन्होंने भारत के इतिहासकारों से आग्रह किया कि वे प्रमाणों के आधार पर नया इतिहास लिखें।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा

अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा, “कश्मीर केवल भारत का भू-भाग नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है।” उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर के सांस्कृतिक गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

लुटियन दिल्ली के इतिहास पर तंज

शाह ने कहा कि इतिहास लुटियन दिल्ली में बैठकर नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए धरातल पर जाकर शोध करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का इतिहास केवल सांस्कृतिक जुड़ाव और परंपराओं के माध्यम से ही सही रूप में समझा जा सकता है।

यह भी पढ़ें : राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान, मनु भाकर, डी गुकेश समेत इन खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप