स्पेनिश अखबार ने भारत के आर्थिक विकास को दिखाने के लिए ‘सपेरे’ की पिक्चर की यूज, ट्विटर यूजर्स ने ऐसे किया रियेक्ट

भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने पहले पन्ने की रिपोर्ट ऑनलाइन वायरल होने के बाद स्पेनिश अखबार ला वैनगार्डिया ने इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया है। इस अखबार में “भारतीय अर्थव्यवस्था की घड़ी” शीर्षक और एक सपेरे की चित्र के साथ व्यंग्य लेख प्रकाशित हुआ था।

ज़ेरोधा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन कामथ द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए पोस्ट ने ‘आपत्तिजनक’ चित्रण के बारे में बहस शुरू कर दी है।

कामथ ने कैप्शन में लिखा, “काफी अच्छा है कि दुनिया नोटिस ले रही है, लेकिन सांस्कृतिक कैरिकेचरिंग, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सपेरा, एक अपमान है। आश्चर्य है कि इसे रोकने में क्या लगता है शायद वैश्विक भारतीय उत्पाद?

पोस्ट में पहले पन्ने की एक तस्वीर शामिल है जिसमें भारत के आर्थिक विकास के ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए अपने डबल-रीड वाद्य यंत्र के साथ एक सपेरा को दिखाया गया है।

पोस्ट पर कई कमेंट्स आ चुके हैं। जहां माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट का एक वर्ग कामथ के दृष्टिकोण से प्रतिध्वनित हुआ, वहीं दूसरे वर्ग ने लिखा कि कैसे सपेरे भारत के रहस्यवाद के प्रतीक हैं।

11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि को 6.1 प्रतिशत पर अनुमानित किया जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

