Seoul Stampede : सियोल में हैलोवीन नाईट में छाया मातम ! भगदड़ के कारण 120 की मौत, 100 घायल

Seoul Stampede : दक्षिणा कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन उत्सव के दौरान एक संकरी सड़क पर एक बड़ी भीड़ द्वारा कुचले जाने से कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई और 100 अन्य घायल हो गए।

सियोल के योंगसन दमकल विभाग के प्रमुख चोई सेओंग-बीओम ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि शनिवार की रात इटावन के अवकाश जिले में भगदड़ के बाद सियोल के अस्पतालों में आपातकालीन कर्मचारी घायलों को अस्पताल ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मृतकों में से 13 को अस्पतालों में भेज दिया गया है जबकि शेष 46 के शव अभी भी सड़कों पर हैं।

अधिकारियों का कहना है कि ऐसा माना जा रहा था कि सियोल में एक प्रमुख पार्टी स्थल हैमिल्टन होटल के पास एक संकरी गली में एक बड़ी भीड़ के आगे बढ़ने के बाद लोगों की कुचलकर मौत हो गई।

Dozens of people reportedly suffering mysterious cardiac arrest symptoms during Halloween celebrations in Seoul, South Korea. pic.twitter.com/qCCgzxeZzW

— Frida Ghitis (@FridaGhitis) October 29, 2022