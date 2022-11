Rishi Sunak ने लिया यू-टर्न, मिस्र में COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे

COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने के अपने पिछले फैसले पर यू-टर्न लेते हुए, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को कहा कि वह “एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए” जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

उन्होंने बुधवार को ट्विटर पर जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनी उपस्थिति की घोषणा करते हुए कहा, “जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के बिना कोई दीर्घकालिक समृद्धि नहीं है। अक्षय ऊर्जा में निवेश किए बिना कोई ऊर्जा सुरक्षा नहीं है। इसलिए मैं अगले सप्ताह COP27P में भाग लूंगा: एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य के निर्माण की ग्लासगो की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए।

There is no long-term prosperity without action on climate change.

There is no energy security without investing in renewables.

That is why I will attend @COP27P next week: to deliver on Glasgow's legacy of building a secure and sustainable future.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 2, 2022